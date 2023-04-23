我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

台花蓮山難 領隊失溫亡 德州華裔女教授失聯

記者王燕華、江良誠、胡蓬生／花蓮23日電
近來高山氣候變化大，有山友假日期間縱走能高安東軍遇到強風暴雨，即使搭帳篷也難抵擋。（圖：讀者提供）
近來高山氣候變化大，有山友假日期間縱走能高安東軍遇到強風暴雨，即使搭帳篷也難抵擋。（圖：讀者提供）

花蓮秀林能高安東軍縱走傳山難意外，一支六人登山隊陳姓領隊失溫死亡，56歲葉姓女隊員下落不明。據了解，失蹤的葉女是華裔美籍人士，在美國某大學任教，葉女找來兩名美籍友人一同登山，行前作好充足準備，雖遇到高山惡劣天候決定折返，但仍發生憾事。

葉女是華僑，在美國德州某大學任教，邀請同為大學教授的美籍友人、及其25歲的姪女攀登能高安東軍，聘雇陳姓領隊及兩名協作，18日從南投屯原登山口入山，計畫24日下山。

登山隊首日在電塔營地紮營，19日一早出發，兩名美籍女隊員腳程較快，二名協作在中間，陳姓領隊與葉姓女教授落後。同日下午協作登上主峰發現天候惡劣，風勢強勁且帳篷破損，折返回到裝備處，聯絡陳姓領隊，雙方決定當晚不去大陸池，就近在台灣池紮營，隔天原路折返，但一直沒有等到陳男、葉女兩人抵達營地。

隊員後來聯繫得知陳男疑似失溫、葉女則有高山症，且兩人沒有帳篷，只有睡袋和行動糧，立即展開搜救。不過，台灣池、大陸池所在的能高主峰，位在花蓮、南投兩縣交界，徒步至少要二到三天。

消防局派出七人救援，請求空勤總隊直升機救援，但山區大霧小雨，能見度差，直升機無法出動。救難人員22日找到陳男已無生命跡象，另在19.2公里處下方約15公尺邊坡，發現一個橘色背包套，無法確認是否為葉女所有，周邊也未發現葉女身影，23日持續搜尋。

另外，雪霸國家公園19日發生登山客疑高山症發作受困翠池山屋，因天候影響救援，曹姓山友不幸遇難，遺體21日運抵登山口交由家屬，由檢警相驗。

德州 華裔

上一則

公部門帶頭 擬優先聘銀髮勞工

下一則

八旗總編返鄉探親傳遭拘捕 學者聯名籲陸放人

延伸閱讀

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅
港冰球領隊：未來電郵附國歌檔案 提醒賽會勿上網搜

港冰球領隊：未來電郵附國歌檔案 提醒賽會勿上網搜
治安惡化 金山市議員殷嘉立：每天都有民眾來信籲改善

治安惡化 金山市議員殷嘉立：每天都有民眾來信籲改善
愚人節噱頭？常州動物園與虎同住 1小時懸賞10萬元

愚人節噱頭？常州動物園與虎同住 1小時懸賞10萬元

熱門新聞

前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在上海失聯。(取材自貝嶺臉書)

在台出版中國禁書…八旗總編富察赴上海探親失聯 傳被捕

2023-04-20 08:32

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友