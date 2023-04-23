台花蓮山難 領隊失溫亡 德州華裔女教授失聯

近來高山氣候變化大，有山友假日期間縱走能高安東軍遇到強風暴雨，即使搭帳篷也難抵擋。（圖：讀者提供）

花蓮秀林能高安東軍縱走傳山難意外，一支六人登山隊陳姓領隊失溫死亡，56歲葉姓女隊員下落不明。據了解，失蹤的葉女是華裔 美籍人士，在美國某大學任教，葉女找來兩名美籍友人一同登山，行前作好充足準備，雖遇到高山惡劣天候決定折返，但仍發生憾事。

葉女是華僑，在美國德州 某大學任教，邀請同為大學教授的美籍友人、及其25歲的姪女攀登能高安東軍，聘雇陳姓領隊及兩名協作，18日從南投屯原登山口入山，計畫24日下山。

登山隊首日在電塔營地紮營，19日一早出發，兩名美籍女隊員腳程較快，二名協作在中間，陳姓領隊與葉姓女教授落後。同日下午協作登上主峰發現天候惡劣，風勢強勁且帳篷破損，折返回到裝備處，聯絡陳姓領隊，雙方決定當晚不去大陸池，就近在台灣池紮營，隔天原路折返，但一直沒有等到陳男、葉女兩人抵達營地。

隊員後來聯繫得知陳男疑似失溫、葉女則有高山症，且兩人沒有帳篷，只有睡袋和行動糧，立即展開搜救。不過，台灣池、大陸池所在的能高主峰，位在花蓮、南投兩縣交界，徒步至少要二到三天。

消防局派出七人救援，請求空勤總隊直升機救援，但山區大霧小雨，能見度差，直升機無法出動。救難人員22日找到陳男已無生命跡象，另在19.2公里處下方約15公尺邊坡，發現一個橘色背包套，無法確認是否為葉女所有，周邊也未發現葉女身影，23日持續搜尋。

另外，雪霸國家公園19日發生登山客疑高山症發作受困翠池山屋，因天候影響救援，曹姓山友不幸遇難，遺體21日運抵登山口交由家屬，由檢警相驗。