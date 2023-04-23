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光電飆增衝擊？ 地方觀察：黑面琵鷺早北遷

記者彭宣雅／台北23日電
根據特生中心統計，今年度發現肉毒桿菌中毒或虛弱的黑面琵鷺高於往年平均。(本報資料照片)
根據特生中心統計，今年度發現肉毒桿菌中毒或虛弱的黑面琵鷺高於往年平均。(本報資料照片)

台南沿海一帶光電發展迅速，屢遭質疑恐衝擊當地生態。根據農委會特生中心統計，今年度發現肉毒桿菌中毒或虛弱的黑面琵鷺高於往年平均的案例數量，推估可能與環境棲地現況有關。地方人士觀察，台南光電林立，以七股為例，當地1/4魚塭都架上光電板，黑面琵鷺缺乏覓食區域，早已向北遷徙，再加上熱島效應嚴重，衝擊候鳥棲地。

台灣野鳥保育協會理事、台大生物產業傳播與發展系兼任助理教授林如森則示警，指今年黑面琵鷺肉毒桿菌中毒或虛弱的數量，高於往年，是嚴重警訊。棲息地光電板繼續擴增，甚至氾濫，棲息地已然破碎化，生物多樣性變了樣，預料今年10月黑面琵鷺在台因食物鏈不足，吃到死魚中毒的數量，只會增加不會減少。

實際上，黑面琵鷺數量，各界意見不同。根據香港觀鳥會發布的「2023年黑面琵鷺全球同步普查報告」，今年全球黑面琵鷺度冬族群數量達6603隻，其中台灣記錄到4428隻，較去年增加404隻，創下歷史新高，主要集中在台南、高雄和濁水溪口等區域。

不過國家政策基金會日前引用「黑面琵鷺保育學會（BFSA）」資料，指和去年同期相比，今年1月台灣黑面琵鷺總量減少了184隻，其中台南七股主棲地總量因光電板入侵台南造成生態破壞，數量竟減至141隻、減少4成。

對此，林務局解釋，台南調查員反映，今年南部冬季雨少，許多既有調查範圍的鹽田與魚塭等棲地環境過於乾旱，黑面琵鷺須尋求更合適場域，分布範圍更廣，不在預期的巡守範圍內。

而根據特生中心統計，今年度發現肉毒桿菌中毒或虛弱的黑面琵鷺，高於往年平均的案例數量。以去年為例，總計16例，今年則有26例，推估可能是因為氣候變遷以及棲地現況的經營管理，對於黑面琵鷺族群造成影響，但官方說法中並未提及太陽能光電對鳥類棲地衝擊。

林務局表示，黑面琵鷺在台灣的族群集中分布於西南沿海，9成以上的數量分布在台南、嘉義、高雄、彰化及雲林，其中台南數量最多，主要在七股與安南（四草）地區，其次是嘉義布袋和鰲鼓濕地、高雄茄萣、永安濕地及高屏溪口。至於彰化與雲林交界的濁水溪口，今年有360隻的紀錄，較去年增加約200多隻，是未來需要持續關注的度冬熱區。

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