我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

世界地球日 環團連2年見不到總統：對政府不是好事

記者彭宣雅／台北23日電
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）、氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀（右一）等人22日出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。(記者曾吉松／攝影)
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）、氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀（右一）等人22日出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。(記者曾吉松／攝影)

昨天是世界地球日，環保署舉行氣候變遷署籌備處揭牌典禮。不過，過去每年環團都會在這一天與總統會面，提出環境建言，今年原預計要提56案，創歷史新高，但蔡總統以另有要公為由，沒有與環團見面，這也是她連續第二年，未在世界地球日和環團會面。環保署長張子敬則說，不了解總統的行程，就自己而言，並不排斥與環團見面溝通環保議題，他敞開大門。

環團日前在「全國NGOs環境會議」中表示，今年有許多迫切需要解決的議題，要向總統建言的提案創歷史新高，總計56案，相較於2019年的20案、前年的28案、去年的51案都成長許多。環團也在會議上提出四大訴求，包括終止土地掠奪、慎推能源轉型、制定合理水價以及管控清廢棄物等，希望政府聽見環團聲音。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，「我們是希望見面」，見總統的意義，是代表國家有在關心環境，全國NGOs環境會議召開20年來，就去年、今年，總統未見環團，去年說疫情嚴峻可體諒，但仍有與青年團體會面，今年則是總統公務繁忙，沒有會面，對政府不是好事。

此外，環保署將在明年開徵碳費，但碳費怎麼收、多少錢還沒有定論。張子敬表示，預計明年上半年討論收費標準，下半年開始徵收，與歐盟2026年開始徵收碳邊境稅接軌。他強調，收碳費是要促進減量，並非簡單說多少錢，否則會很容易被廠商轉嫁到產品價格去，未達到實質減碳。

邊境 氣候變遷 疫情

上一則

被轟當舖日前就挨槍 15歲槍手等3人被捕

下一則

新聞評論／不缺電？ 台電砸大錢買電粉飾太平

延伸閱讀

菲律賓總統晤秦剛：台灣問題是中國內政 將恪守一中

菲律賓總統晤秦剛：台灣問題是中國內政 將恪守一中
策略之一？拜登上任2年僅受訪54次 對比川普開了202次記者會

策略之一？拜登上任2年僅受訪54次 對比川普開了202次記者會
迎接世界地球日 全球氣候人士展開植樹清掃活動

迎接世界地球日 全球氣候人士展開植樹清掃活動
秘魯前總統托雷多在美自首 將被引渡回國面對貪汙案

秘魯前總統托雷多在美自首 將被引渡回國面對貪汙案

熱門新聞

前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在上海失聯。(取材自貝嶺臉書)

在台出版中國禁書…八旗總編富察赴上海探親失聯 傳被捕

2023-04-20 08:32

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友