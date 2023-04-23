世界地球日 環團連2年見不到總統：對政府不是好事

行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）、氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀（右一）等人22日出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。(記者曾吉松／攝影)

昨天是世界地球日，環保署舉行氣候變遷 署籌備處揭牌典禮。不過，過去每年環團都會在這一天與總統會面，提出環境建言，今年原預計要提56案，創歷史新高，但蔡總統以另有要公為由，沒有與環團見面，這也是她連續第二年，未在世界地球日和環團會面。環保署長張子敬則說，不了解總統的行程，就自己而言，並不排斥與環團見面溝通環保議題，他敞開大門。

環團日前在「全國NGOs環境會議」中表示，今年有許多迫切需要解決的議題，要向總統建言的提案創歷史新高，總計56案，相較於2019年的20案、前年的28案、去年的51案都成長許多。環團也在會議上提出四大訴求，包括終止土地掠奪、慎推能源轉型、制定合理水價以及管控清廢棄物等，希望政府聽見環團聲音。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，「我們是希望見面」，見總統的意義，是代表國家有在關心環境，全國NGOs環境會議召開20年來，就去年、今年，總統未見環團，去年說疫情 嚴峻可體諒，但仍有與青年團體會面，今年則是總統公務繁忙，沒有會面，對政府不是好事。

此外，環保署將在明年開徵碳費，但碳費怎麼收、多少錢還沒有定論。張子敬表示，預計明年上半年討論收費標準，下半年開始徵收，與歐盟2026年開始徵收碳邊境 稅接軌。他強調，收碳費是要促進減量，並非簡單說多少錢，否則會很容易被廠商轉嫁到產品價格去，未達到實質減碳。