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產業、看護移工逃跑 雇主遞補等待期變短

記者林縉明、葉冠妤／台北即時報導
就服法修正 縮短照護空窗期 資料來源：勞動部、國發會
就服法修正 縮短照護空窗期 資料來源：勞動部、國發會

立法院昨天三讀通過就業服務法修正案，遇移工行蹤不明，雇主對產業移工遞補等待期縮短為3個月，家庭看護則縮為1個月，讓全台灣114萬名家庭照顧者可以喘口氣，滿足家庭看護工需求。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕表示，縮短遞補等待期當然很開心，對長照家庭有很大幫助，但對於照顧壓力沉重的重症、失能家庭來說，一天的空窗期都嫌多，希望政府能依照重症等級，放寬讓長照第七、第八級的重症家庭能享有「照護零空窗」。

張姮燕說，縮短空窗期恐會加劇移工逃逸、黑工問題，建議政府雙管齊下，積極查緝失聯移工。

移工逃逸問題日益嚴重，根據統計，逃逸移工從10年前1萬多人，暴增至今年2月已達8萬2897人。依照現行就業服務法規定，產業移工須滿6個月、家庭看護移工須滿3個月仍未查獲者，雇主才能向中央主管機關申請遞補。此規定因有一定流程，形同變相懲罰雇主，尤其是對有家庭看護需求的家庭更是苦不堪言，甚至有人為照顧請辭工作。

立法院衛環委員會日前審查就業服務法58條文修正案草案時，朝野立委提案眾多，有立委建議產業移工申請遞補期限縮短為1個月、家事移工15天；但勞動部認為，雇主通常不會只僱用一位產業移工，應可進行人力調配，家事移工空窗期也可申請長照或自聘看護工因應。

立法院衛環委員會最終決議，產業移工改為三個月、家庭看護工改為一個月。另外，條文也新增經中央主管機關廢止聘僱許可超過一個月也可申請遞補；立法院會昨天按照委員會審查意見3讀通過。

民進黨立委洪申翰表示，根據統計，每年約有36萬人因照顧家人而離開職場，有些人必須聘請移工協助照護家人，因為現行規定，空窗期往往長達三、四個月，造成家庭困擾，此次修法大幅縮短等待遞補移工的時間。

國民黨立委游毓蘭表示，近年受到疫情、移工黑市等影響，家庭看護移工短缺，原本主張刪除逃逸移工等待期，此次修法並未刪除相關規定，不盡理想，期盼未來相關單位能夠做好配套措施，以滿足民眾需求。

時代力量立委王婉諭說，除完成修法外，勞動部應簡化及申請程序，一個月內提出書面報告，全面減輕家庭經濟負擔跟照顧需求。

就業服務法修正案21日三讀，未來家事移工逃逸，雇主遞補等待期將從三個月縮為一個月...
就業服務法修正案21日三讀，未來家事移工逃逸，雇主遞補等待期將從三個月縮為一個月，減少家庭看護工照顧的空窗期。(記者潘俊宏／攝影)

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