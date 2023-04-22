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苗栗鐵馬進香 媽祖油電混合新座騎吸睛

記者胡蓬生／苗栗22日電
苗栗市公所進化版媽祖座騎採輕量化設計。（記者胡蓬生／攝影）
苗栗市公所進化版媽祖座騎採輕量化設計。（記者胡蓬生／攝影）

苗栗市公所近年舉辦「鐵馬進香」活動號召騎單車到北港朝天宮進香，頗受好評。去年首度亮相的媽祖專用座駕以三輪電動車、原木打造，但車身太重半路就拋錨，市公所今年重新改款「輕量化」，新的媽祖座騎採油電混合動力，還可腳踏，最近從竹南到苗栗試車，讓人眼睛一亮。

苗栗市公所今年請廠商改裝三輪車式媽祖進香車，有民眾目擊試車過程，還貼上地方臉書社團引發熱議，網友紛直呼「阿北的公務車好像很神」、「這可能是神明的露營車吧」，因車輛標有「苗栗市公所」，有網友打趣說是「市長的專車嗎？」

苗栗市公所民政課說明，當天是竹南生產坐騎的廠家「試車」回苗栗市，為避免再度發生騎不到10公里就故障的窘境，市公所今年請廠家強化各項功能，除了油、電混合動力，還可以腳踩，重現當年以「腳力」騎車進香的挑戰。

市公所改款媽祖座騎採輕量化設計，更改原來的實木屋頂，整台座騎也比去年舊款車減輕至少100公斤，但不含電池，車輛重約180公斤，可使用92、95無鉛汽油，電池採用膠合電池。

今年鐵馬進香活動預計6月2日從苗栗天后宮出發到北港，隔天回程。往返長達345公里，媽祖的三輪車新座騎特別增加三段式變速、前進及倒車檔，倒車時還有警示語音，並有避震器、差速器。

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