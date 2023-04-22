台電高價買電 遮掩缺電真相

有人會覺得奇怪，台電就是供電／賣電的事業，它幹嘛買電？但你沒聽錯，台電前幾天不僅買電，而且是高價買電，每度電最高喊到了新台幣10元。台電賣出的民生及工業用電平均每度是兩、三塊多，現在卻用10元買電，台電是瘋了吧！

台電並沒瘋，它是被政府掐住脖子，身不由己。18日那天，台灣氣溫飆升，家家戶戶都忍不住開了冷氣，立馬把備轉容量耗到只剩8％。於是，台電緊急啟動「需量競價」機制，要求高壓用電工廠在下午3點半到7點半之間減壓或暫停用電。那些電，台電以十元高價買回，再低價供給一般用戶使用。這樣的自殘行為，就是為了遮掩缺電的醜陋真相。

才4月中，用電就告急；到了7、8月，大家要怎麼辦？但台電不想那麼多，它只說這兩天會下雨，溫度降一降，這波危機就過了。真相是，台灣已開始「看天吃飯」，天熱就鬧電荒，百工百業都無法倖免。入夏後，大家冷氣會從早開到晚，屆時台電更要買電買不停。所以，經濟部次長林全能叫大家少開冷氣，多用電扇。

當小動物無法再成為停電藉口，台電只能砸錢解決問題。倒不是台電變誠實了，而是缺電的紅燈一直逼近，再多小動物也擋不住。至少在蔡英文 卸任前，台電都得幫她摀住能源政策流血的傷口，賠錢也要裝作一切依然美好。