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疫情解封 大甲媽起駕 遶境人潮估上百萬

台灣新聞組╱台中22日電
大甲媽起駕 估計百萬人潮遶境 台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境21日深夜11點5分起駕，展開9天8夜遶境。（記者黃仲裕╱攝影）
大甲媽起駕 估計百萬人潮遶境 台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境21日深夜11點5分起駕，展開9天8夜遶境。（記者黃仲裕╱攝影）

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境昨深夜11點5分起駕，展開9天8夜遶境，今年疫情解封，外出不必戴口罩，廟埕被擠得水泄不通，大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡宛如一座不夜城，廟方估計人潮突破將破百萬。

今年政治人物出席熱度降溫，親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫出席，晚間起駕由台中市長盧秀燕扶轎。

鎮瀾宮早上已湧入上萬人次，起駕前1個小時，人潮聚集，周邊道路人潮滿滿，陣頭熱鬧表演。三聲起馬炮後，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長盧秀燕等人扶轎，一出廟門，顏清標喘不過氣，伸手抓兒子顏寬恒接續扶轎，約休息10分鐘後，隨行人員將顏清標帶離。 

副董事長鄭銘坤點第二發起馬炮卻未點燃，現場一陣尷尬，隨後起馬炮團隊全數下跪，上香祈福後順利引燃第二、三發起馬炮，媽祖鑾轎出廟埕。

今年鑾轎在廟方糾察隊引領下，5分鐘快速通過廣場，出廟門左轉往南大甲溪方向緩慢動，走到1公里外的大甲溪橋，有斥資百萬煙火秀，搭配媽祖神轎，場面聲勢浩大，已有眾多信徒在此等候，接續展開往返330公里遶境，預計25日上午8時在嘉義新港鄉奉天宮舉行祝壽大典、30日回鑾安座。

鎮瀾宮董事長顏清標說，期待媽祖庇護兩岸和平、大家賺錢，透過媽祖進行大三通、小三通，讓台灣過好日子。今年有更多外國學生來台體驗媽祖文化，也有桃園邱姓女外送員參加遶境8年，今年初車禍開刀，但復原速度神奇，她今年要全程徒步9天分享奇蹟。

9天8夜大甲媽祖遶境，被Discovery探索頻道譽為世界三大宗教盛事，該活動於2010年經行政院文建會指定為「中華民國無形文化資產民俗類重要民俗之一」。為讓全國各地民眾也能參與，並即時掌握大甲媽祖遶境進香現況，大甲鎮瀾宮建議下載「大甲媽祖」遶境進香即時定位APP，不論在何時何地都能輕鬆在網路上觀看媽祖遶境進香的盛況。運用GPS衛星定位，即可在手機線上地圖中呈現「大甲媽祖鑾轎」即時位置。

大甲媽起駕 估計百萬人潮遶境 台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境21日深夜11點5分起駕，展...
大甲媽起駕 估計百萬人潮遶境 台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境21日深夜11點5分起駕，展開9天8夜遶境；今年疫情解封，外出不必戴口罩，廟方估計人潮突破將破百萬，沿途點心站配料雙倍以上。（記者黃仲裕╱攝影）

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