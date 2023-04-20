阻兒玩手機 單親爸被噴酒精 留萬元離家出走失聯

單親爸爸阻止雙胞胎兒子玩手機，被噴酒精後離家出走，桃園警方與社工先協助安置兩兄弟。(圖：讀者提供)

60歲林姓男子前天向乾媽「阿葉姐」訴苦，禁止10歲雙胞胎兒子玩手機 和平板，卻被孩子酒精噴眼；他對教養覺得無力感，留下台幣1萬元(約327美元)就離家出走，「真的活不下去了」。警方輾轉獲報，找到林男租屋處，兩名孩子不太搭理，仍盯著平板與手機，不關心父親失蹤，警方漏夜尋找林男，避免發生憾事。

警方調查，林男經濟狀況欠佳，一家3口原本住在彰化，孩子就讀彰化某偏鄉小學；孩子在校有情緒問題，學校召開專案輔導會議、轉介至諮商中心輔導，原已進行特教鑑定，但約1個月前，林突然舉家搬離彰化。

林男帶著雙胞胎兒子搬到桃園，向外籍移工分租一個套房，7坪大的套房擺了3張單人床，一些簡單衣服和日用品後，活動空間所剩無幾。

前天，林男打電話給乾媽阿葉姐訴苦，稱孩子沉迷手機和網路，在學校常有狀況，屢被請到學校處理孩子的事，「獨自照顧兩個小孩很煩很累、快活不下去了」。

林男還說，上周五因制止雙胞胎兒子看平板及手機，被兒子以75%濃度的酒精噴眼「家暴」，加上家庭經濟壓得喘不過氣來，留下1萬元給孩子生活就離家出走。

阿葉姐擔心林男會想不開，向彰化縣議員鄭俊雄陳情，並報警協尋。

阿葉姐告訴警方，以前曾幫忙照顧兩個小男孩，但近1個月林男不告而別，前天接到訴苦電話覺得很訝異。

前天晚上，員警找到林男在桃園的租屋處，進入屋內之後發現雙胞胎兄弟窩在床上滑手機，因為鄰居都是外籍移工，社工評估沒有可以監護孩子的家長，而且時間已晚，先安置至適當處所照顧，再嘗試尋找有無親屬能夠協助後續的照顧。

林男的親友說，他因為獨自帶著孩子，兒子從小習慣手機的網路世界陪伴，兒子後來又會情緒失控、打人，讓他照顧得很崩潰。

「他竟說想帶著孩子一起走。」林男的乾媽阿葉姐說，乾兒子打電話來訴苦讓她嚇到，急得勸他說「孩子是無辜的，千萬別想不開」，後來林男就斷訊失聯。

親友透露，林男父母原有留房產給他，陸籍妻子離家後，原由林男母親幫忙照顧兩個兒子，幾年前林男父母過世，他一人承擔照顧孩子的工作，頂多只能打零工，後來連工作也很困難，只能抵押房子靠貸款 過活，但還不起貸款，連房子都賣了。

彰化縣府表示，林男一家不符合中低收入 戶資格，但曾列為「脆弱家庭」，由社工關懷林父及輔導，兄弟倆疑有過動症狀，仍在特教評估中，並進行林父親職教育。不過，林父今年3月向學校表示，因經濟問題要搬到桃園，隨即轉學。

阿葉姐向警方及社工表示，林男原開店做生意，因資金周轉不靈致欠債，多次訴苦日子難過。據了解，林男疑為躲債才北上桃園，目前無穩定工作，多是接臨時工，也無申請任何社會福利。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，林男繳不出房貸、不好找工作身陷生計挫折，顯示他難以適應當下工作型態，在經濟壓力下帶著孩子跑路也用錯方法，不但害了孩子，遇到孩子情緒反應才會覺得身心俱疲。