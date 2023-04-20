國教法修法初審過關 國中小校務會議應邀學生

立法院教委會19日初審通過國教法修正草案，其中現有校務會議成員條文中，增列「應邀請學生列席會議」，引發師生熱議。(記者林澔一／攝影)

立法院教育委員會昨天初審通過國民教育法修正草案，其中一大變革是考量國中小學生成熟度及賦予參與校務會議機會，在現有校務會議成員條文中，增列「應邀請學生列席會議」。消息一出，卻有國中小師長憂心執行面有困擾，呼籲教育部 訂定配套，也有學生團體擔憂，學生列席恐淪橡皮圖章。

這次國教法修正草案共暴增40條，全文共計62條。其中在行政院版修正草案第十九條載明，學校設校務會議，處理校務發展或校園規畫，教務、學生事務、總務及其他校內重要事項，校務會議成員包括校長、全體專任教師或教師代表、家長會代表及職工代表，考量中小學生成熟度及賦予參與校務會議的機會，增訂學校「得」邀請學生列席校務會議。

本周一教委會討論此條文時，立委林宜瑾、范雲、張廖萬堅提案，把強制力較弱的「得」改為強制力較強的「應」，確保學生能列席校務會議，對涉己事務表達意見。立委陳培瑜也在修正草案中加入「視學生意願」，強調鼓勵學生參與校務會議，但也要尊重學生自主權。

國教署長彭富源表示，校務會議面向比較廣泛，若用「應」，未來每次校務會議都必須有學生參與，恐會影響校務運作。教育部長潘文忠則說，若立法說明能講明學生列席用意，且非成會必要條件，教育部同意修正文字。

最後立委同意教育部修正立法說明，教育部也妥協將「得」改為「應」。立法說明提及，若學校有學生自治組織，應優先邀請學生自治組織代表，但受邀列席學生，並不計入校務會議開會額數，且學校已完成邀請學生列席校務會議程序時，縱使該受邀學生並未列席，並不影響該次校務會議合法性。

初審通過修正草案僅載明應邀請學生列席，但未有具體作法。全教總理事長侯俊良表示，如何產生學生列席人選、代表性等細節仍需思考。

國教法修正草案初審通過，國中小校務會議未來應邀請學生列席，許多校長肯定立意良善，但憂心學生尚在學習階段，不熟悉會議程序，校務會議內容並非都與學生相關，學生恐難完整思考，貿然參加並不適合，大都認為應有足夠訓練等配套措施，否則恐怕「好事會變成壞事」，流於形式。

對於國中小校務會議邀請學生列席，親師反應不一。全教總理事長侯俊良表示，這是一個進步想法，但實務上如何產生學生列席人選、代表性等細節仍需思考，「不是只邀請來，就坐在那裡」。他認為，教育部應提出配套作法，不要只為了顯示進步價值，卻未思考到推動細節，若最後無法達成法規要求，反而會造成執行端困擾。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務則認為，國中小學生參加意義不大，因為校務會議不常討論到學生權益，較多是學校課程計畫與教學，學生可能聽不懂，若真要修，應限定僅有學生事務，才應邀請學生代表出席。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，政府想法太理想化，但較小年齡層的學習方式應是循序漸進引導，例如參觀立法院，或舉辦學生自治選舉，而非一下子就讓學生列席，「賦權要慢慢來」。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則贊成修法大方向，但他憂心，若國中小學生代表都應列席，如偏鄉小校學生數少，或沒有學生自治組織，學生列席後也可能興趣缺缺，硬要推派學生恐造成困擾，建議法條用詞應保留彈性。

新北某國中校長說，學生視角與老師有落差，修法初衷是尊重孩子知的權利，傾聽他們聲音，但配套應要更完善。