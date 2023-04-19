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烙刑體罰學生 竹市棒球教練遭解聘

記者王駿杰／新竹19日電

新竹市某中學棒球隊發生教練體罰學生事件，學生家長形容手法宛如古代「炮烙之刑」；校方依程序通報、解聘教練。新竹市政府昨表示，已函報新竹市各級學校永不錄用這名教練，也將函送相關單位解除教練證照。

幾名愛好棒球人士與該校前球員家長昨向媒體投訴，球隊教練用打火機燙球隊學生，學生脖子、手臂、腰都出現疤痕，心靈也受影響，但校長處理此事態度草率。投訴者說，球隊曾打進全國前四強，但校長過度干預球隊教練任用，導致成績一落千丈，希望校長還給球隊更多自主成長空間，別讓不當體罰憾事再發生。

校方指出，該名外聘教練任職一年，表現正常，經了解，學生攜帶違禁品打火機被發現才遭不當體罰。棒球隊總教練得知後立即通報學校，校方於案發24小時內進行校安通報，並通知學生家長，學校考核會並決議解聘教練。另外，校長授權棒球隊發展，成績不錯，過度干預球隊的指控並非事實。

新竹市政府說，校方本月11日通報校安事件、17日召開考核會議解聘教練，教育處已要求全市各級學校永不錄用這名教練，同時適時介入輔導學生，以保護孩子受教權為第一優先。

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