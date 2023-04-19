我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

小六女疑遭霸凌 家長控師逼同學作偽證

記者劉柏均、陳秋雲／台中19日電
台中小六女童寫下遭教師霸凌的字條，揉爛丟入垃圾桶，被家長發現。（圖／人本文教基金會提供）
台中小六女童寫下遭教師霸凌的字條，揉爛丟入垃圾桶，被家長發現。（圖／人本文教基金會提供）

台中一名國小六年級女生疑遭霸凌，更從「生對生」演變成「師對生」；家長昨天控訴，梁姓女導師不但「冷處理」同學間疑似霸凌事件，還要學生編故事作偽證，偽造孩子與男同學有抱抱等「不正常關係」來呈報性平案，導致孩子壓力大到有輕生傾向。

昨天陪家長舉行記者會的人本基金會要求，台中市教育局應盡速停聘該師，並加速開安置會議，不要讓學生流浪各班級上課，並加強輔導相關學生，且不應由學校輔導室處理，教育局要負起輔導責任。

市長盧秀燕說，市府一定會秉公處理，要求教育局督促學校教評會盡快公平處理，早日水落石出，讓受委屈的人可以伸張正義。教育局長蔣偉民指出，將調查校方責任，追究是否落實校安通報，再擬相關行政處分；調查期間，教師暫調離現職，也會輔導受害者學生及家庭，給予最大協助。

教育局指出，小六女生去年12月與同班同學口角，經校方協調，行為人公開道歉並寫五百字悔過書，女生家長接受行為人道歉，但不滿導師處理不當，校方也未依規定通報，因此將追究行政責任。後來導師發現班上兩名男生推另名男生撞到女童，以有抱抱等「不正常關係」為由，將女童列為被害人呈報性平案，全案正由性平會調查中。

家長指出，去年12月初，孩子肖像遭同學製成哏圖，之後遭排擠孤立，疑被霸凌，向梁姓導師尋求協助卻遭冷處理，回應「不想處理」，梁師還在家長群組公布為孩子作證的同學姓名，企圖帶風向製造家長間誤會與對立，也對其他學生帶風向，孤立孩子，他們到學校溝通，梁師稱「都是誤會」。

今年一月間，梁師找學生作偽證，偽造孩子與男同學有抱抱等「不正常關係」，向學校呈報性平案，且未告知家長，即讓孩子獨自面對律師詢問，承受偌大壓力。

家長哽咽說，孩子恐懼上學，有天在四樓教室外欄杆前徘徊，甚至留下輕生字眼紙條；他們向學校申請不適任教師調查，校方僅以書面告知「不予受理」，未提原因，也未召開安置會議，讓孩子流浪各班上課，求助無門，每天僅能由母親陪同上學。

一名坦承作偽證的學生家長也出面證實，孩子被找去「照老師意思寫自白」，事後重寫想澄清，卻也成了被排擠對象，每天悶悶不樂。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

教育局 霸凌

上一則

烙刑體罰學生 竹市棒球教練遭解聘

下一則

裝憂鬱症詐6千萬？家族8人全都無罪

延伸閱讀

議員問會否北漂當行政院長？盧秀燕笑而未答

議員問會否北漂當行政院長？盧秀燕笑而未答
「長得像松鼠」被霸凌 女子花20萬整形換臉 迎來追求者

「長得像松鼠」被霸凌 女子花20萬整形換臉 迎來追求者
疑遭霸凌…高三女潑熱水反擊 男同學二度燙傷

疑遭霸凌…高三女潑熱水反擊 男同學二度燙傷
「老娘受夠了」美國校車女司機遭學生霸凌飆罵 網力挺

「老娘受夠了」美國校車女司機遭學生霸凌飆罵 網力挺

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
日本搞笑藝人Mr Uekusa日前快閃台灣，在龍山寺、台北101前表演頭戴絲襪、頂玻璃杯的抽絲襪特技。（擷自Mr Uekusa臉書）

「裸體抽桌巾大叔」出沒台灣 絲襪套頭 百萬人爆笑朝聖

2023-04-11 15:13

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」