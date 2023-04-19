小六女疑遭霸凌 家長控師逼同學作偽證

台中小六女童寫下遭教師霸凌的字條，揉爛丟入垃圾桶，被家長發現。（圖／人本文教基金會提供）

台中一名國小六年級女生疑遭霸凌 ，更從「生對生」演變成「師對生」；家長昨天控訴，梁姓女導師不但「冷處理」同學間疑似霸凌事件，還要學生編故事作偽證，偽造孩子與男同學有抱抱等「不正常關係」來呈報性平案，導致孩子壓力大到有輕生傾向。

昨天陪家長舉行記者會的人本基金會要求，台中市教育局 應盡速停聘該師，並加速開安置會議，不要讓學生流浪各班級上課，並加強輔導相關學生，且不應由學校輔導室處理，教育局要負起輔導責任。

市長盧秀燕說，市府一定會秉公處理，要求教育局督促學校教評會盡快公平處理，早日水落石出，讓受委屈的人可以伸張正義。教育局長蔣偉民指出，將調查校方責任，追究是否落實校安通報，再擬相關行政處分；調查期間，教師暫調離現職，也會輔導受害者學生及家庭，給予最大協助。

教育局指出，小六女生去年12月與同班同學口角，經校方協調，行為人公開道歉並寫五百字悔過書，女生家長接受行為人道歉，但不滿導師處理不當，校方也未依規定通報，因此將追究行政責任。後來導師發現班上兩名男生推另名男生撞到女童，以有抱抱等「不正常關係」為由，將女童列為被害人呈報性平案，全案正由性平會調查中。

家長指出，去年12月初，孩子肖像遭同學製成哏圖，之後遭排擠孤立，疑被霸凌，向梁姓導師尋求協助卻遭冷處理，回應「不想處理」，梁師還在家長群組公布為孩子作證的同學姓名，企圖帶風向製造家長間誤會與對立，也對其他學生帶風向，孤立孩子，他們到學校溝通，梁師稱「都是誤會」。

今年一月間，梁師找學生作偽證，偽造孩子與男同學有抱抱等「不正常關係」，向學校呈報性平案，且未告知家長，即讓孩子獨自面對律師詢問，承受偌大壓力。

家長哽咽說，孩子恐懼上學，有天在四樓教室外欄杆前徘徊，甚至留下輕生字眼紙條；他們向學校申請不適任教師調查，校方僅以書面告知「不予受理」，未提原因，也未召開安置會議，讓孩子流浪各班上課，求助無門，每天僅能由母親陪同上學。

一名坦承作偽證的學生家長也出面證實，孩子被找去「照老師意思寫自白」，事後重寫想澄清，卻也成了被排擠對象，每天悶悶不樂。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線