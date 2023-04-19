20校買百噸鳳梨 全教總疑吃「剩食」

今年鳳梨又出現產銷失調狀況，農委會農糧署在此時推廣鳳梨入菜進校園，格外引發外界聯想。 （記者林俊良／攝影）

農委會農糧署昨天宣布與產地農民、團膳業者合作，讓國產優質鳳梨入菜，本學期預計有六縣市、20間學校擴大採用鳳梨入菜，總採購量約100噸，明年希望達到50間學校、300公噸採購；農糧署長胡忠一說，讓鳳梨入菜，不是要班班吃鳳梨，只是行銷優質農產品，也發文國軍希望優先採購在地當季食材。

全教總批評，農糧署推學校午餐鳳梨入菜，是把學校當作銷庫存平台。國教行動聯盟理事長王瀚陽也說，不希望因中國大陸禁令才向校園營養午餐推廣鳳梨；台灣蔬果非常多樣，為何僅選擇鳳梨入菜？他認為，食農教育 法已上路，政府推特 色食材入菜應具備教育意義，不是每次都像是由學生、國軍消耗剩食。

去年鳳梨價格大好，農民今年提早催花，導致採收期集中在2至4月，原本應由南向北採收，現在各產地採收撞期，推估今年最大產量出現在4月，約有近6萬公噸。隨著鳳梨進入盛產期，農委會因此推廣鳳梨入菜進校園。

根據農委會規畫，本學期總計有20所學校的營養午餐會使用鳳梨入菜，學校遍及台北、新北、桃園、台南、高雄、屏東等六縣市，國中、國小都有。

針對全教總及國教行動聯盟質疑是將「剩食」推銷到學校，胡忠一表示，去年底就已經核定要在今年將鳳梨做為食農教育推廣的食材。鳳梨一整年都有，吃在地當季食材天經地義，過去也曾在盛產時也發公文請學校多採購，但絕對沒有權利要求班班吃鳳梨，也沒有這樣權責。

鳳梨產業策略聯盟秘書組祕書長李翎竹表示，過去團膳業者大多認為鳳梨要先削皮，相當辛苦，因此用量不多，大多使用進口鳳梨罐頭，因此鳳梨要進校園，有很多問題需要溝通，如鳳梨入菜會不會過甜？入菜的好處是什麼？

李翎竹說，班班吃鳳梨是未來願景，過程中也要跟學校營養師溝通，包括如何讓餐點可口，只要讓學校願意嘗試採購，就有機會可以從現在的100公噸成長到500公噸。