專家質疑再生醫療5大爭議 外界也批評聲不斷

什麼是再生醫療雙法 製表／醫藥組

「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案併稱「再生醫療雙法」，立法院已完成初審，將於周五政黨協商，力求本會期通過。然外界批評聲不斷，質疑新法上路後，醫院可設立或與生技公司合作再生醫療，違反醫療法，且衛福部遲遲不公布已接受治療患者療效數據；為此，衛福部長薛瑞元昨舉行記者會，邀請學者、醫師為草案背書，強調一定會嚴格把關。

一路緊盯修法的受試者保障協會表示，這場記者會避重就輕，政府掛保證一定「加強審查」，但就是不願意給病患更多保障，連已經完成治療的個案現況、療效都不願意公布，可見這次修法目的是幫生技產業和醫院開大門。

整理學者專家意見，可歸納出再生醫療雙法5大爭議，首先為新法通過後，醫院可設立或與生技公司合作再生醫療；細胞治療上路5年，但衛福部始終未公布上百個案治療成果；再生醫療製劑僅進行人體臨床2期試驗；再生醫療製劑未取得食藥署藥證，一旦患者死亡或出現重大副作用，無法申請藥害救濟；「再生醫療審議會」權責不明，有如太上皇機關。

「衛福部腦袋壞掉，又想要搞這個。」前衛生署署長楊志良說，公立醫院和財團法人醫院都屬非營利機構，不用繳納地價稅、房屋稅、營利事業所得稅，盈餘應用於提高醫療品質、提高醫療人員待遇，這正是醫療法的精神，連核心醫療業務都禁止外包，怎可經營生技公司，光明正大地賺錢，「如果連這個都不懂，薛瑞元真該下台。」

受試者保護協會前理事長、常務理事林綠紅表示，再生醫療的療效未知、且價格昂貴，這是最大的爭議，然而，衛福部連對病人的好處在哪，都說不清楚，也不願意公布3、4年來接受細胞治療的個案效果，再生醫療雙法草案只是幫廠商或醫院開了一道門，增加盈利。

林綠紅說，現行特管辦法明定「必要時得公告治療成果」，就是希望資訊透明，病人擁有足夠資訊，以評估是否接受細胞治療，「要求衛福部公布成效、講清楚，並不是過分的要求。」

受試者保護協會常務理事滕西華表示，過去做人體試驗，經費和風險主要由藥廠承擔，這次修法卻是讓病人出錢，風險由病人和保險 公司承擔，醫院還可以為此設立以營利為目的的生技公司，大幅改變人體試驗的機制，對於末期病人來說，相當不公平，如接受細胞治療時死亡，病家無法申請藥害救濟，情何以堪。