台博館南門館開放庫房 摘美國謬思設計獎2銀獎

台灣博物館南門館「藏之有物–開放庫房」結合實用功能及美學設計，榮獲2023美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）2項銀獎肯定。（台博館提供）

台灣博物館 南門館「藏之有物-開放庫房」以大面玻璃落地窗忠實呈現標本面貌，獲得2023美國謬思設計獎2項銀獎。台博館表示，期望提供更豐富及可近用的博物館經驗。

國立台灣博物館今天發布新聞稿表示，台博館南門館「藏之有物-開放庫房」結合實用功能及美學設計，獲得2023美國謬思設計獎（MUSE Design Awards）室內設計項目-展品/展館/展覽（Exhibits, Pavilions & Exhibitions）及展廳/展覽（Showroom / Exhibit）2項銀獎。

新聞稿指出，繆思設計獎創建於2015年，為美國國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）主辦的國際級競賽，部分獎項表彰博物館、圖書館 、檔案館等文化機構在創意、質感設計、數位媒體應用方面的表現，每年評選2次。

台博館表示，「藏之有物-開放庫房」內部以保存標本為基礎，呈現標本在庫房的樣貌，提供標本收納與保護、典藏類別等資訊。其溫度、溼度、照度、紫外線等環境控制均符合標準自然類標本典藏庫規範，並配合各類標本形式設置典藏櫃架，櫃內層架採彈性隔板，以因應尺寸多元的標本。

此外，整體的設計與陳設核心，以展示標本特性、製作及保存為最大考量，將標本的典藏狀態、環境、標本處理及博物館入館製程等直接呈現在大眾面前。同時設置多媒體互動裝置，可點閱相關說明，或觀看開放庫房空間導覽、標本製作、岩礦及化石採集，以及各式標本介紹等影片。

台博館館長洪世佑表示，「藏之有物-開放庫房」將過去單一功能的教學空間轉化為開放而多元運用的場域，將過去鮮少公開的典藏後台轉為主場亮相，改造成具實用功能的典藏庫，兼具參觀、探索、體驗自然類標本功能的實驗與教學空間，可彈性搭配並辦理更多類型的教育 活動。

台博館表示，為讓民眾探索典藏奧秘，預計下半年推出多場教育推廣活動，民眾可透過影片（https://reurl.cc/2WO8zr）搶先欣賞展示設計之美。