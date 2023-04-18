廣達拍板設廠...台灣6大代工廠 赴越南全到位

筆電代工廠廣達17日宣布將首度赴越南設廠，宣告台灣六大電子代工廠越南布局全員到齊。（本報資料照片）

為因應美中科技戰與緩解地緣政治風險的干擾，筆電代工廠廣達昨天宣布，將首度前進越南 設廠，預計斥資5000萬美元。由於鴻海 、和碩、仁寶、英業達、緯創等業者都已陸續落腳越南，廣達揮軍越南後，台灣六大電子代工廠越南布局全員到齊。

廣達指出，2018年美中貿易戰開打後，團隊持續設置非大陸產能，進行各種可能性的預想及評估，範圍包括旗下所有產線，不限於特定客戶或特定產品，董事會昨天拍板最新非大陸產能地點，拍板越南。

針對新設越南廠的產品線布局，廣達指出，將依實際狀況發展評估，並分批投資，目前無法明確揭露越南新廠生產品項、何時動工啟用等細節，後續不排除因應最新國際情勢及全球客戶需求，於東南亞 其他地區繼續尋找更多的製造據點。

廣達目前生產據點位於大陸、泰國、美國等地，以大陸產能產比最大，主要生產筆電。廣達首度前進越南設廠，並透露不排除持續增闢東南亞新工廠，透露多數品牌客戶要求「非大陸製造」，使得代工廠分散多元產能的趨勢已無法抵擋。

台灣六大電子代工廠當中，以仁寶進軍越南最早，目前在越南永福省有兩座廠房，主要生產網通、智慧裝置等產品，舊有的越南一廠則著重物聯網及手機硬體等移動裝置，越南第二座廠去年下半年完工，預計今年投產。仁寶執行長翁宗斌日前透露，因應輸美產品關稅戰，客戶會考慮經濟規模及供應鏈等問題，會持續增加非陸產能，團隊在越南太平省連河泰工業區以3000萬美元取得土地使用權，將用來興建第三座廠。

鴻海自2007年開始深耕越南，董事長劉揚偉先前表示，越南廠區已經有超過6萬人，是鴻海在大陸以外的最大生產基地。法人表示，鴻海規畫在越南生產眾多蘋果產品，預期除了iPhone以大陸與印度生產為主之外，鴻海代工的其他蘋果產品都可能在越南生產。

和碩越南廠坐落於北越的海防市新興工業區，主要生產消費性電子產品。目前該廠僅為第一階段，未來不排除再擴大產能。

英業達董事會於2020年通過越南廠計畫，主力產品為無線藍牙耳機，並於2022年底公告斥資逾2311.56萬美元取得越南河內市的土地使用權，以支應旗下業務所需，全力擴大越南布局，預計今年底完成新廠建置。至於緯創越南既有的兩座廠房，以及新產品線皆順利運作，董事會去年通過在越南擴建第三座廠房，預計明年第二至三季完工投產，以生產筆電為主。