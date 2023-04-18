涉詐保 泌尿名醫顧芳瑜300萬交保

泌尿科網路名醫顧芳瑜涉嫌於2020、2021年間，配合病患做不實診斷，使病患得以辦理自費包皮手術 的醫療保險 理賠詐保。台北地檢署昨指揮刑事局搜索約談顧男及八名病患，依加重詐欺及偽造文書罪嫌偵辦，複訊後顧以300萬元交保，四名病患1到3萬元不等交保，其餘四人請回。

顧芳瑜臉書 專頁昨發聲明稿表示，對於相關診斷證明均根據病患實際狀況，並無造假，且診所經手包皮手術者眾，不能以病患理賠件數和金額多，就認為有犯罪嫌疑；懷疑這是「白色巨塔」的明爭暗鬥，同業惡意檢舉。

顧芳瑜經營「鳥科學先生─泌尿科顧芳瑜醫師」臉書粉絲專頁，擁有上萬名追蹤者，他也經常拍片分享男性泌尿科的醫療衛教，並以先進的割包皮手術「包皮槍三．○」、「無釘包皮槍」，是網路上享有盛名的泌尿科名醫。

檢警接獲檢舉，顧芳瑜涉嫌配合病患，將原本包莖程度未達需接受包皮手術病患，診斷為需要進行特定高單價包皮手術，使病患得以請領高額醫療保險。據了解，傳統割包皮手術約在2萬元以下，近年流行的包皮槍約在2、3萬間，而顧男主打的「包皮槍三．○」則要價超過3萬元，還可與男性結紮手術一次完成。

全名為「一次性包皮環切吻合器」的包皮槍，屬健保沒有給付自費項目，不同保險公司的商業醫療保險可給付手術費用，但每家理賠條件不同，最好是由泌尿科醫師診斷為勃起時龜頭無法完全露出的真性包莖，或包皮龜頭反覆出現發炎、感染，醫療險給付機率較大。顧男和病患疑利用此詐保。