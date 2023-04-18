北市25~29歲失業率 5度冠6都

行政院主計總處統計近三年的上下半年失業率，台北市在「25五至29歲」年齡層五度登上六都最高，創下紀錄，民進黨議員林延鳳質疑與最年輕六都市長蔣萬安「重視青年」、「準備成立青年局」宣示成諷刺對比；北市勞動局表示，政府過度高教投資 導致年輕人書讀很多但薪水低、加薪機會少，且疫情 導致工作不穩定，讓年輕人很挫折，每個工作都待不久。專家學者建議，北漂求職者如長期碰壁，不如回中南部試試。

去年25至29歲年輕人全國年度失業率為6.13%，其中台北7.5、台南7.0、高雄6.3，高於全國平均值；台中5.3最佳，新北5.6、桃園6.0緊追。其中北市去年下半年疫情趨緩，青年失業率卻從7%上升至8.1%。

北市議會昨天民政部門質詢，林延鳳指出，去年下半年疫情趨緩，北市25至29歲年齡層失業率「不降反升」，同時期15至24歲為12.8%，為六都第四，比桃園、台南、高雄都要高，北市年輕人失業率高，上月18日就服處舉辦號稱全台規模最大的就業 博覽會，1481個實習職缺僅439人應徵，「根本是在撒幣。」

北市勞動局長高寶華分析，北市年輕人失業率居高不下，甚至六都最高，是因台北市許多年輕人有其他五都不同的特質，外縣市年輕人找工作較聽父母的話，台北市年輕人工作自主性較高，加上工作機會多、家庭經濟條件普遍較好，讓許多年輕人較無經濟壓力，不急著找工作，也是台北市年輕人失業率高的原因。

另外，近年非典型工作者等新興行業竄起，如外送等自營工作型態愈來愈普遍，從事外送、開Uber等薪資可能比正職還高，也讓許多年輕人寧可送外送，也不願從事正職工作。疫情三年也影響年輕人的工作態度，職場不穩定性高，寧可找打工。

明道大學企業管理學系教授兼EMBA執行長李家豪表示，北部企業「人多不愁」，覺得不好用就「炒魷魚」，年輕人可考慮回中南部家鄉求職。很多中南部子弟到台北工作，開銷大很難有存款，中南部公司企業薪水較低，但物價也低，可省開銷。