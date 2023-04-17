防疫保單讓保險業慘賠 全台「鄉民團保」頻傳流標

防疫保單讓保險業慘賠，還衝擊「庶民保險」鄉鎮市民團保，不僅招標不易，理賠金額也跟著縮水。（本報資料照片）

新冠疫情雖已逐漸遠去，但由於防疫保單讓保險 業慘賠，讓號稱「庶民保險」的「鄉民團保」受波及，中低收入戶與弱勢者將受衝擊。

全台多個鄉鎮市區公所利用各式回饋金替民眾辦理團保，但保險業者評估沒利潤或利潤低而無意投標，有鄉鎮市區提高保費 、降低保額勉強續辦，南投縣仁愛鄉乾脆自辦，由鄉公所編列預算 作為鄉民身故與意外死亡補助金。

全台2成鄉鎮市區 推動團保

目前全台約二成鄉鎮市區推動團體保險，保單內容不一，多數是替民眾投保意外險，也有些鄉鎮加碼身故慰問金，只要死亡就能獲保險公司支付慰問金；這項保險漸成鄉民福利，但人口老化，老人家發生小意外就可能衍生許多醫療費用，保險公司幾乎沒利潤。

過去保險公司為了提升企業形象、負擔社會責任，願意不賺錢、甚至賠錢承攬鄉鎮市區民團保，但因新冠疫情期間推出的防疫保單大賠，在看緊支出的考量下，今年大多不願再承攬「穩賠不賺」的鄉民團保。

彰化縣大村鄉2020年以663萬餘（台幣，下同）發包團保，保險公司理賠1082萬餘，2021年保費提高到1268萬餘，理賠金增至2025萬；去年發包金額提高到1289萬元，尚有七件未結案，理賠金已破千萬。鄉公所去年底辦理招標，迄今連續四次流標，若仍發包不出去，傾向降低死亡最高給付金額，至少能續辦。

招標不易 大砍最高理賠金額

新竹縣幫56萬縣民投保，每位有30萬元意外險保障，預算較前一年加碼570多萬，但仍流標三次，直至去年12月底才以5456萬決標。

新北市坪林區意外身故全殘保額120萬，今年招標不易，將保額大減至60萬，最後以400萬標出；深坑區最高理賠也從200萬降為100萬，但還沒招標出去。南投縣信義鄉每年支付保費130萬元替全鄉1萬5600人投保，意外身故每人支付20萬，去年因理賠近十件讓保險公司卻步，鄉所最後將給付降為10萬，保險公司才同意參與招標。

照顧鄉民 南投仁愛鄉改自辦

南投縣仁愛鄉另編預算取代團保，鄉長江子信說，每年以800萬標出團保，意外險含身故每人3萬5000元，去年身故210人，保險公司已表明今年10月合約到期後不願續保，因此鄉公所將編列800至1000萬預算作為身故鄉民喪葬費用，自然死亡補助4萬、意外死亡20萬，另以急難救助金照顧鄉民。

一名卸任鄉長說，他當選後也不敢砍這項經費，雖然他認為倒不如把錢花在長照，但讓民眾福利縮水，除非是不想選了。也有鄉鎮長表示，多數買不起保險的都是中低收人戶，每年保費占鄉公所總預算不到5%，花點錢卻可給弱勢鄉民基本保障，再困難也要續辦。