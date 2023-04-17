我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

防疫保單讓保險業慘賠 全台「鄉民團保」頻傳流標

記者簡慧珍、林宛諭、黑中亮、李成蔭、郭政芬／台北17日電
防疫保單讓保險業慘賠，還衝擊「庶民保險」鄉鎮市民團保，不僅招標不易，理賠金額也跟著縮水。（本報資料照片）
防疫保單讓保險業慘賠，還衝擊「庶民保險」鄉鎮市民團保，不僅招標不易，理賠金額也跟著縮水。（本報資料照片）

新冠疫情雖已逐漸遠去，但由於防疫保單讓保險業慘賠，讓號稱「庶民保險」的「鄉民團保」受波及，中低收入戶與弱勢者將受衝擊。

全台多個鄉鎮市區公所利用各式回饋金替民眾辦理團保，但保險業者評估沒利潤或利潤低而無意投標，有鄉鎮市區提高保費、降低保額勉強續辦，南投縣仁愛鄉乾脆自辦，由鄉公所編列預算作為鄉民身故與意外死亡補助金。

全台2成鄉鎮市區 推動團保

目前全台約二成鄉鎮市區推動團體保險，保單內容不一，多數是替民眾投保意外險，也有些鄉鎮加碼身故慰問金，只要死亡就能獲保險公司支付慰問金；這項保險漸成鄉民福利，但人口老化，老人家發生小意外就可能衍生許多醫療費用，保險公司幾乎沒利潤。

過去保險公司為了提升企業形象、負擔社會責任，願意不賺錢、甚至賠錢承攬鄉鎮市區民團保，但因新冠疫情期間推出的防疫保單大賠，在看緊支出的考量下，今年大多不願再承攬「穩賠不賺」的鄉民團保。

彰化縣大村鄉2020年以663萬餘（台幣，下同）發包團保，保險公司理賠1082萬餘，2021年保費提高到1268萬餘，理賠金增至2025萬；去年發包金額提高到1289萬元，尚有七件未結案，理賠金已破千萬。鄉公所去年底辦理招標，迄今連續四次流標，若仍發包不出去，傾向降低死亡最高給付金額，至少能續辦。

招標不易 大砍最高理賠金額

新竹縣幫56萬縣民投保，每位有30萬元意外險保障，預算較前一年加碼570多萬，但仍流標三次，直至去年12月底才以5456萬決標。

新北市坪林區意外身故全殘保額120萬，今年招標不易，將保額大減至60萬，最後以400萬標出；深坑區最高理賠也從200萬降為100萬，但還沒招標出去。南投縣信義鄉每年支付保費130萬元替全鄉1萬5600人投保，意外身故每人支付20萬，去年因理賠近十件讓保險公司卻步，鄉所最後將給付降為10萬，保險公司才同意參與招標。

照顧鄉民 南投仁愛鄉改自辦

南投縣仁愛鄉另編預算取代團保，鄉長江子信說，每年以800萬標出團保，意外險含身故每人3萬5000元，去年身故210人，保險公司已表明今年10月合約到期後不願續保，因此鄉公所將編列800至1000萬預算作為身故鄉民喪葬費用，自然死亡補助4萬、意外死亡20萬，另以急難救助金照顧鄉民。

一名卸任鄉長說，他當選後也不敢砍這項經費，雖然他認為倒不如把錢花在長照，但讓民眾福利縮水，除非是不想選了。也有鄉鎮長表示，多數買不起保險的都是中低收人戶，每年保費占鄉公所總預算不到5%，花點錢卻可給弱勢鄉民基本保障，再困難也要續辦。

保險 預算 保費

上一則

法國國民議會友台小組訪台 博多黑：展現對台友誼

下一則

確保兩岸戰時通訊 數位部推「災難漫遊計畫」

延伸閱讀

3/31補辦申請截止 今年如何申請紅藍卡

3/31補辦申請截止 今年如何申請紅藍卡
NAPCA國家亞太老齡化中心致力改善華裔年長者生活質量

NAPCA國家亞太老齡化中心致力改善華裔年長者生活質量
中美保險專精各類特廉保險　淺談汽車房屋保險降保費及優惠方案

中美保險專精各類特廉保險　淺談汽車房屋保險降保費及優惠方案
新冠檢測不再免費 5月11起保險應可報銷

新冠檢測不再免費 5月11起保險應可報銷

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」