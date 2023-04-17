台大眾運輸口罩令解禁 新冠藥物仍由公費供應

中央流行疫情指揮中心考量與其他國家鬆綁方向一致，不再強制公共運輸戴口罩，宣布4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改為「建議」戴口罩，民眾外出用餐也越來越不受限。(記者林俊良／攝影)

今天起，台灣多數場域均不需佩戴口罩 ，代表實施1111天的口罩令已近終點，目前僅剩醫療院所、長照 機構等場所仍須強制佩戴口罩。

台灣於2020年4月1日起實施大眾運輸口罩禁令，今天起搭乘大眾運輸工具不用再戴口罩。台大公衛教授陳秀熙表示，尖峰時段的大眾運輸車廂人潮擁擠，屬於「社交距離有限」情境，建議自主戴上口罩，特別是幼童、老年及免疫低下等脆弱族群，因染疫後較容易引發中重症，且康復後「長新冠」風險較高，搭乘公共交通工具時，還是應該戴上口罩。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，指揮中心應嚴密觀察中重症通報個案趨勢，如未來一個月內並未下降，反而上升，這代表新冠疫情 持續，隨時有反撲可能，務必備妥醫療量能。此外，民眾仍應維持自主防疫習慣，只要出現咳嗽、喉嚨癢等症狀，外出時，就需戴上口罩。

至於下階段是否解除醫療院所、長照機構等場所的口罩禁令？陳秀熙認為，目前超額死亡仍有增加趨勢，醫療資源及人力都很吃緊，建議維持較高規格口罩規定。

指揮中心發言人羅一鈞表示，目前南韓、紐西蘭、新加坡等國仍維持醫療院所戴口罩規定，因此台灣在短期內不會修改相關規範。若疫情持續穩定，才會將口罩相關規定納入醫療院所與機構常規化指引。

針對指揮中心降級、新冠傳染病改類的規畫，羅一鈞表示，將在本周宣布相關時程，但須由行政院決定。

降級後疫苗、抗病毒藥物、清冠一號等仍由公費供應，同步由食藥署和中醫藥司輔導廠商申請藥證，以利後續接軌，由健保費用支應。目前輝瑞藥廠已正式申請口服抗病毒「倍拉維」藥證，另一項藥物「莫納皮拉韋」則尚無動作。

大部分檢驗試劑只擁有EUA（緊急使用授權），羅一鈞表示，在EUA核可前在市場流通的檢驗試劑是不會受到降級、解編等影響，但授權到期後除非有正式許可證，否則不得進口或製造，食藥署將協助輔導申請正式許可證。