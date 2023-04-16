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受刑人老化 60歲以上近一成 矯正署評估設「高齡專監」

記者王聖藜、蕭白雪／台北16日電
近年受刑人日趨高齡化，相關處遇與管理也潛藏危機。圖為桃園女子監獄舉辦高齡適應團體輔導方案。（圖：矯正署提供）
近年受刑人日趨高齡化，相關處遇與管理也潛藏危機。圖為桃園女子監獄舉辦高齡適應團體輔導方案。（圖：矯正署提供）

人口老化問題也在監獄裡出現，十年前，監獄內60歲以上受刑人還不到4%，逐年成長到今年3月底已占將近一成，甚至有89歲的受刑人；受刑人高齡化，管理上同樣面臨失智、重病無法自理生活等許多潛藏危機，矯正署正評估效法日本設「高齡專監」集中專業管理。

老受刑人處遇引重視

監獄裡的高齡收容人大致可分成兩類人，一是進入矯正機關時生理年齡已達高齡的標準，二是長刑期犯，入監時雖還是壯年，但因在監執行10、20年後而年紀漸長，但老年受刑人在監獄內的相關處遇已引起矯正署重視。

矯正署長周輝煌今年1月中上任便提到，台灣邁入高齡社會，必定會面臨老年受刑人問題，可師法日本監所設立專責收容60歲以上有慢性病受刑人的專區。他最近更進一步指出，矯正署正蒐集相關資料分析，評估是否應設高齡專監。

高齡受刑人毒品罪多

台灣自2006年7月刑法修正施行後，採一罪一罰、重罪累犯不得假釋等政策影響下，新入監老年受刑人就出現逐年增加趨勢，以60歲以上在監受刑人數來看，2013年底全台共2294人、占所有在監受刑人數的3.9%，但今年2月底已達4679人，占比達9.6%。

不同於日本以60歲定義為高齡受刑人，矯正署目前將認定高齡受刑人標準設為65歲以上，以罪名分析，高齡受刑人主要犯毒品罪的為最多，目前有645人在監，因酒駕入監的有277人，犯妨害性自主罪的有228人，犯殺人罪的有166人，另犯竊盜罪的有137人。

監禁壓力易罹患疾病

監所人員指出，監獄收容人口高齡化後，許多受刑人因人身自由遭到拘束、與親友隔離導致挫折，容易產生情緒困擾、思想停滯及退縮等反應，更容易產生孤獨、不安與無力感，加上監禁本身的壓力，很容易罹患慢性病或重大疾病。

不想出獄成教化隱憂

研究顯示，高齡收容人無法尋求「家人」支持，轉而在監獄內尋求「內部」支持，包括獄友、教輔人員在內都是倚靠的對象；有的高齡收容人擔心無法重返社會，甚至產生不想出獄、或出獄不久又想犯案入監，成為教化一大隱憂。

面對受刑人高齡化，矯正署官員指出，硬體設施得做足安全準備，也得諮詢營養師意見，適時調配口味清淡、軟爛的食物，醫療照護方面，各監所除要與地區健保醫院合作協助收容人就醫、看診，必要時辦理移送病監或保外醫治。有時保外就醫或假釋保護管束要轉介至社福機構，常面臨困難。

矯正署正蒐集專家、學者意見並考量矯正機關收容空間、人力配比等，再參考國外矯正機關的經驗，未來將評估是否參考日本籌辦高齡專監，或指定矯正機關設立療養專區，以利收容有痼疾、慢性疾病甚至身心障礙高齡收容人並解決照護問題。

囚犯逐年高齡化 （製表／司法社會中心）
囚犯逐年高齡化 （製表／司法社會中心）

監獄 日本 毒品

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