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台塑「起家厝」昆仲公園開放 濃濃回憶殺

記者王昭月／高雄16日電
王文淵（中）看到高廠早年製造的「台灣塑膠粉」包裝時，馬上掏出手機説「要拍給大陸人看」，充滿濃濃回憶殺。(記者王昭月／攝影)
王文淵（中）看到高廠早年製造的「台灣塑膠粉」包裝時，馬上掏出手機説「要拍給大陸人看」，充滿濃濃回憶殺。(記者王昭月／攝影)

位在高雄亞洲新灣區的王氏昆仲公園為台塑企業起家厝（發跡地），15日趁國際古蹟遺址日宣布對外開放，台塑總裁王文淵重回大伯王永慶、父親王永在昔日攜手打拚建廠的故居，尤其看到早年製造的「台灣塑膠粉」包裝時，馬上掏出手機説要拍給大陸人看，充滿濃濃回憶殺。

台塑昆仲公園15日全面開放，高市文化局呼應「國際遺址日」，將4月擴大成文資月，並在台塑昆仲公園舉辦文資主題派對，現場布設許多懷舊展攤，帶民眾來一場不一樣的春日漫遊體驗。

重返台塑「起家厝」的台塑總裁王文淵說，伯父王永慶1954年在獅甲一帶創設福懋塑膠，之後更名為台灣塑膠，開創台塑事業版圖，伯父王永慶還有個房間留在這裡，而他自己小學四年級搬至北部後，就赴英留學，沒住過高雄。

現轉型台塑昆仲公園的台塑高雄廠遺址，還保留集團創辦人王永慶的房間，足見早年以廠為...
現轉型台塑昆仲公園的台塑高雄廠遺址，還保留集團創辦人王永慶的房間，足見早年以廠為家的辛勤。(記者王昭月／攝影)

王文淵指台塑捐出高雄廠5筆土地，轉型為台塑昆仲公園，現地保留13棟歷史建築及紀念建築，見證台灣石化業歷史風華。更斥資8.6億（台幣，約2818萬美元）成立基金，永續經營。

王文淵也偕市長陳其邁、議長康裕成等嘉賓，共同開箱全台首座「塑膠產業館」，這裡有包括當時世界最小的PVC重合槽、0號膠布機、印刷機及押花機等，都是台塑企業重要的發展基礎。行間王文淵看到1960年代生產的台灣塑膠粉（PVC聚氯乙烯），興奮拿出手機説要拍給大陸人看，更與市長陳其邁順手扛起包裝袋，留下歷史合影。

王文淵聯訪時被問到AI資安問題，他說，二戰時期國際就在發展AI人工智慧，早期為了破解電報密碼，卻因程式占太多儲存空間，未研發成功，他在台塑負責台塑AI開發業務，不會擔心AI資安問題。

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