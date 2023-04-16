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黑白集／日本認證台灣均貧卡 政府政策該檢討

黑白集
日本台灣交流協會公開招募「代表官邸職員」。（取材自日本台灣交流協會）
日本台灣交流協會公開招募「代表官邸職員」。（取材自日本台灣交流協會）

台灣基本工資早已喊漲到2萬8（台幣，下同，約918美元），日本台灣交流協會招募從事家事服務的「代表官邸職員」，要懂簡單日英語，還要具備溝通協調能力，卻只給月薪2萬7，遭大批網友洗板急刪文。日方究竟如何衡量台灣人民的勞動價值？殊堪玩味。

日方開出的待遇雖與台灣目前基層清潔人員薪資相符，卻是「家政婦的待遇、萬事通的要求」，羅列的工作內容包含清掃、洗衣、宴會場地布置、宴會餐飲服務及餐點準備等，還需具備高中職以上學歷及簡單日英語溝通能力，難怪引發爭議。

或許從雇主角度看，台灣實施雙語教育多年，高中也普設第二外語課程，會簡單日英語不算什麼。何況對某些職涯來說，「日本官邸職員」應屬難得的履歷；日方甚至可能認為，職位本身遠比薪資更值錢。

但日方忽略了近年台灣物價飛漲，以及基層薪資綁定基本工資，已成為勞工最痛的嚴苛生存環境。不久前台鐵開出3萬月薪甄選具英語或日語能力的車勤服務員，遭批是打臉交通部長王國材宣示的「國營事業不要帶頭低薪」，即是顯例。

日本眼中台灣人民的勞動價值偏低，看來外長吳釗燮在「日本大哥哥」面前的地位也就這樣。不過，與其情緒性批判日方，更該檢討的是，怎樣的政府與政策，導致基本工資成為國際認證的「台灣均貧卡」？

日本 基本工資 台鐵

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