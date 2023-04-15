綠島千年大香菇 珊瑚只剩35％恐消失

綠島石朗觀光 明星千年大香菇、團塊微孔珊瑚，原高10公尺，2016年被莫蘭蒂颱風大浪打倒，最近有潛水教練發現珊瑚覆蓋面積萎縮只剩35％，擔憂未來恐消失。

台東縣政府八年前調查，綠島單體微孔珊瑚（大香菇）壽命逾1000年，在北宋時期就長在綠島的18米深海底，六年前高度已有10公尺。活體部分、也就是蓋頂，距離水面約8公尺，是世界最大的團塊微孔珊瑚，台東縣政府將它納入漁業資源保育區範圍，生態非常豐富，吸引許多潛水客朝聖。

但在2016年，莫蘭蒂颱風大浪將大香菇打倒，當時讓國內外許多潛水客心碎，希望能想辦法復育，但專家認為這是自然因素，主張順其自然。曾經一度發現大香菇上的珊瑚產卵現生機。

但是，怪獸潛水訓練中心教練「怪獸」今天告訴中央社記者，這兩天潛水發現大香菇本體的部分可能剩不到35％的面積，擔憂「在我有生之年大香菇就會消失」。

台東縣政府農業處長許家豪表示，六年前綠島大香菇傾倒之後就不定期請人到海底紀錄它的狀況，現在發現團塊微孔珊瑚再度萎縮，會跟海洋委員會討論因應措施，檢視有沒有讓它恢復生命力的方式。