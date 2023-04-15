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逼近百年大旱底線 湖山水庫減供南彰

台灣新聞組／綜合15日電
嘉義縣水上鄉民生社區排水溝底泥淤積，已長出一片草地。（記者黃于凡／攝影）
嘉義縣水上鄉民生社區排水溝底泥淤積，已長出一片草地。（記者黃于凡／攝影）

雲嘉南縣市旱象嚴峻，台南曾文和烏山頭水庫合計蓄水昨天剩9500多萬噸，雲林湖山水庫剩29.5%，逼近前年百年大旱的27％底線，供水減少5萬噸，調降供應南彰化水量1萬噸；嘉義縣河床溪底乾涸，民生廢水排放，河川水質不佳，立委蔡易餘昨天邀聖礦公司採樣，以自然工法將汙水淨化，盼打造示範場域，讓汙水不再流進河川。

曾文和烏山頭水庫合計蓄水跌破1億噸以下，南化水庫跌破三成剩2600多萬噸，市府及中央積極找水，開發供應再生水每日1萬8000噸、19口抗旱水井每日供水3萬噸、工業區及建築工地RO機組產水再利用每日約3000噸及7座水資源回收中心，每日可供1萬6800噸回收水，平均每天找出約6.9萬噸水量；另從虎頭埤運水到山區玉井、南化、楠西及左鎮協助芒果澆灌，全力抗旱度過缺水難關。

湖山水庫蓄水跌破30%，從4月起供水量減少5萬噸，考量後續降雨不確定性高，調降供應南彰化1萬噸，湖山管理中心主任李炎任說，前兩波春雨只帶來20萬噸水量，不足一天支出量，目前蓄水量直逼去年最低紀錄29%。湖山水庫供水與集集攔河堰聯合運用，每日供水24萬噸民生用水，另支應南彰化5萬噸、北嘉義10萬噸，4月24萬噸減少5萬噸，南彰化減少1萬噸，由川流水、伏流水替代。

嘉縣河床溪底乾涸，民生廢水排放，河川水質不佳，底泥增加產生惡臭，立委蔡易餘提河川底泥整治改善計畫，由日本聖礦公司以自然工法淨化水中有機物質，避免厭氧菌分解產生臭味硫化氫，將在水上、太保及布袋等3鄉鎮市做試驗區，將嘉義打造為示範場域。

聖礦公司透過物理反應淨化水質，不使用化學藥劑，以專利技術「介觀構造礦物質萃取技術」，淨化事業廢水，讓有機物質與礦物質結合，讓厭氧菌不再分解有機物質產生惡臭。

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