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千億改善牛步 台1年漏掉2.3座石門水庫量

記者朱冠諭、鄭國樑／桃園15日電
基隆市基金一路去年12月輸水管爆管，導致路面整個隆起淹水、塞車。（記者游明煌／攝影）
基隆市基金一路去年12月輸水管爆管，導致路面整個隆起淹水、塞車。（記者游明煌／攝影）

水情持續嚴峻，中南部要陸續啟動緊急海水淡化機組、鑿井取水，但全台自來水管漏水率仍居高，管線漏水、破管事故頻傳，據台水公司統計，當前全台漏水量一年超過2.3座石門水庫的蓄水量，相當全台66天的用水量。

統計全台漏水率「前段班」縣市，以屏東縣22.45%居冠，第二名是基隆及淡水河以北的新北市供水範圍，漏水率22.01%，第三名台東為17.8%。桃園更是全台縮影，受漏水之累，不僅常因水管破管大規模停水，也屢見道路坑洞，更換新管卻慢如牛步。

今年1月7日清晨，桃園龍潭三坑抽水站前的自來水管破裂，強勁水流湧上馬路沖走人車，一度造成全市33萬多用戶無水可用。破管看似偶發事件，但本報調查，桃園去年有1183件破管，去年12月至今更有三次破管，各造成數十萬用戶停水，原因出在桃園超過半數的自來水管線都已超過使用年限。

台水公司統計，全台自來水漏水率13.1%，估算漏水量約4.5億噸。桃園立委呂玉玲表示，全台漏水率居高不下，台水公司為改善漏水率，近十年來雖投入至少1000億元，目標在2024年底把漏水率降至12%，每年約省下一座石門水庫的蓄水量，但速度還是太慢。

「自來水漏水問題其實很嚴重」，桃園市副市長王明鉅說，南桃園大爆管事件前，北桃園去年12月已發生二次破管，影響戶數都超過十萬；張善政新市府要求台水通報所有停水案件，結果發現桃園每天都在漏水，動不動就有上萬戶停水，「這對民眾是很大的困擾，不能13個行政區常常輪流破管」。

桃園市長張善政表示，先前六都市長出席行政院會時，他和新北市長侯友宜都反映水管老舊問題，呼籲中央應該整體檢討老舊管線；經濟部官員指更新水管困難，但基礎建設應持續維護，「平常不做，就會面臨這些陣痛」。

台水總經理李嘉榮坦言，桃園需更換的塑膠管線長度至少有數百公里，因舊有大型管線多位於重要道路或人口密集區，地下管線密集，施做空間有限，還有道路禁挖期等限制，需詳細規畫才能推動。

張善政 侯友宜

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