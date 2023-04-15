緝毒英雄涉賄羈押禁見 免調查局組長職

有「緝毒英雄」稱號的調查局澎湖縣站組長陳麒元，涉收受毒品 案受刑人家屬賄賂，利用借提台北與高雄監獄2名受刑人機會施以小惠，享特權用智慧型手機 並接見妻兒，廉政署認為有貪汙對價，前天搜索約談陳與受刑人行賄家屬近10人到案，橋頭地檢署昨依違背職務收賄等罪聲押禁見獲准，調查局已免除其組長職務。

裁定指出，考量陳麒元犯後態度及人性，認有逃亡可能，加上供述與證人前後矛盾，曾要求銷毀詢問光碟，有湮滅證據行為。陳的資歷及人脈，有能力逃亡並串滅證之虞，有羈押必要。

陳麒元是在嘉義市調查站服務期間，被控收賄給受刑人「特見」福利，但司法警察 借提人犯，基本是三人一組，陳如何避開兩位同事，私下讓受刑人使用手機並安排家屬碰面？是偵查重點。

廉政署同步約談新北市處調查官林亞辰（原嘉義市站毒品承辦人）、嘉義市站楊姓調查官、以及雲林縣站調查官吳宗哲，查證過去與陳麒元借提人犯過程。調查官均證稱，確實曾見過江姓、陳姓受刑人，但沒看到陳拿過禮品或其他現金，陳也從未給他們好處。

陳麒元供稱，調查官在辦案時，會適度「施以小惠」讓人犯態度軟化，例如打親情牌、會見親人等，可與受刑人建立互信，雙方成為朋友後，能問出更多案源，或讓受刑人供出更多共犯，此類偵查技巧相當常見，並無收賄或接受不正利益。

但檢方長期監控資料顯示，陳麒元2019年至2020年間，確有收賄等不法情事，他辯稱的「偵查技巧」，顯超出合理範圍，不足採信。

陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作15年，常能發掘不少案源，績效不錯，是調查局「緝毒英雄」，但辦案常走鋼索，頗受爭議。