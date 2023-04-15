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光電利益、議長賄選？八八槍擊動機成謎

記者邵心杰／台南15日電

台南八八槍擊案起因，迄今眾說紛紜，「紅龜」洪政軍案發前一、二年，因欲參與中興電工七股區光電事業，遭郭再欽拒絕，當時還丟下一把槍，憤而離去。洪曾向友人抱怨，郭霸占光電建設利益「整碗捧走」，直到槍擊前二、三個月，仍對郭多怨言。

四年前台南正副議長選舉，民進黨議員郭信良與邱莉莉均有意角逐議長，雙方僵持不下，無黨籍的謝財旺成為雙方拉攏對象，王文宗支持郭信良，郭再欽支持邱莉莉。

謝財旺曾當面允諾票投郭信良，郭信良還找來王文宗見證，原以為大勢底定，未料謝財旺因郭再欽遊說，不但選前失蹤，還跑票投給邱莉莉。

最後郭信良退黨並獲國民黨奧援，加上部分民進黨議員跑票順利當選議長，王文宗認為，謝財旺不顧多年交情，背信忘義，郭再欽還拉攏謝財旺投靠民進黨，從此與郭、謝決裂。

郭再欽認為，王文宗等犯罪集團是為打擊謝財旺之女現任議員謝舒凡、還有邱莉莉與台南市長黃偉哲，甚至影響民進黨大選與議長選情。王文宗製造重大槍擊事件，藉此渲染他與謝財旺為「黑金」，整起計畫是政治事件，而非單純的槍擊，與光電利益無關。謝財旺說，他認識孔祥志，但孔不曾向他承攬光電，雙方並無嫌隙。

檢方追查認為王文宗是幕後指使者，洪政軍為指揮執行者，孔祥志是槍手，從其彼此對話，洪稱呼王為「老闆」，孔叫洪「大仔」，不難看出上命下從關係。

王文宗2006年涉賄選遭羈押期間，均由洪政軍駕車載送律師出入監所，洪政軍涉及「囝仔昌」劉子賢斷掌案時，律師費也由王代出，洪長期聽命於王，稱呼其為「老闆」。

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