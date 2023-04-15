台南88槍案起訴8嫌 檢另案追影武者

台南學甲八八槍擊案主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後）2月自大陸押解返台。(本報資料照片)

震驚全台的台南八八槍擊 案，台南地檢署調查認定，「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在大陸藏匿，昨依槍砲罪起訴洪等八人，檢方認為尚有影武者尚未曝光，另案偵查。

台南八八槍擊案，檢認學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者。(本報資料照片)

在押5人昨天移審後，法院裁定孔祥志續押，共犯楊展華等4人各以30萬（台幣，下同，約9800美元）至10萬元交保。八八槍擊案先前傳出與光電利益有關，但王文宗、洪政軍否認參與槍擊，也未供稱是光電糾紛，槍擊動機迄今疑點重重。

王文宗與台南前市議員謝財旺、民進黨前中執委郭再欽三人原私交甚篤，政治上更有緊密結合。四年前議長選舉時，王文宗希望謝財旺把票投給有意角逐寶座的郭信良，但謝財旺又受郭再欽遊說，確背棄王文宗，跑票投給邱莉莉，王從此與謝、郭交惡。

檢方指出，楊展華接到洪政軍指示，前年底邀集謝俊誠開車從學甲出發，前往新北新莊區與蔡金郎會合，由蔡金郎提供MP5衝鋒槍一把及子彈一批交，楊、謝取得槍彈後連夜趕回台南學甲。去年初謝將槍彈取出轉交給洪，再由洪交給孔祥志。

洪政軍另蝦皮拍賣網站上訂製偽造車牌，指示孔祥志於去年10月23日晚間騎車作案，車子停放在花園夜市停車場內，由管理員郭建彰負責擦拭指紋滅證，並將機車調頭、車牌朝牆製造斷點，以免車牌被識。

去年11月10日凌晨1點多，李奇漢開車載孔祥志前往武聖夜市，孔下車後改騎車前往學甲，二點多持衝鋒槍在郭再欽公司掃射58發子彈，3點多又轉往謝財旺總部掃射30發子彈，犯案後改掛另面車牌逃逸。

孔祥志脫逃後，由楊展華交付50萬酬勞給李奇漢，另交付100萬安家費給孔母，李離開武聖夜市後，再將孔的衣物交給不知情的林男焚燬滅證。

洪政軍、孔祥志去年11月12日，搭乘漁船偷渡 至大陸福建沿岸，上岸後再由大陸人接應，安排居住在福建泉州住宅內，整起犯案過程分工縝密。

王文宗得知兩人偷渡成功，二度前往大陸下榻泉州酒店，距洪政軍及孔祥志藏身處僅十多分鐘車程，王還應洪的請求，以其名義申辦手機 、微信支付，資助洪、孔日常開銷。

今年2月25日，洪政軍及孔祥志被遣返回台，檢警發現洪的手機中，竟有王文宗手持台胞證的特寫照，方便洪冒用王的身分在大陸生活。