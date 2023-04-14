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高雄4家美食 入選2023米其林指南

記者徐白櫻／高雄14日電
「廖記米糕」是橋頭老街的經典美食之一，業者採用特製的陶瓦筒蒸煮。(取材自臉書)
「廖記米糕」是橋頭老街的經典美食之一，業者採用特製的陶瓦筒蒸煮。(取材自臉書)

今年度星級餐廳發布會之前，米其林4月公布七家台北、台中、台南與高雄新入選名單，高雄共有新興區「米院子油飯」、左營區「古家海鮮」、橋頭區「廖記米糕」及美濃區「阿香的廚房」入選，還特別以不可錯過的原住民美食來形容「阿香的廚房」。

高市觀光局指出，2023「臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南」在12日公布4月新入選七家名單，高雄領先全台，共有四家餐廳入榜，其中「阿香的廚房」位在美濃，曾入選為觀光局的百選美饌店家之一，美食實力再度受關注，也讓外界知道，美濃不只有客家菜，原住民菜也受肯定。

「現在就常客滿，以後恐怕更難吃到！」地方人士說，「阿香的廚房」原本開在桃源藤枝，八八風災後道路受創，老闆阿香從藤枝遷居平地落腳美濃，後來家人也在隔壁開「也香」咖啡店，兩家店生意都非常好，假日座無虛席，價格不貴又好吃，真的值得推薦。

阿香的廚房是源自高雄山區的原住民創意美食。(取材自臉書)
阿香的廚房是源自高雄山區的原住民創意美食。(取材自臉書)

另三家入選餐廳各有特色，「米院子油飯」是隱藏在巷弄內的美食，店內以麻油老薑製成招牌鴨肉油飯。負責人許先生說，以前覺得古早味小吃恐被很難被米其林注意，沒想到可以入選，既開心又感動。

阿香的廚房是源自高雄山區的原住民創意美食。(取材自臉書)
阿香的廚房是源自高雄山區的原住民創意美食。(取材自臉書)

「古家海鮮」則是一家經營25年的台菜品牌餐廳。米其林指南介紹說，這裡的菜色名稱詼諧有趣，並大膽融入西式食材，招牌菜色是墨魚汁炒飯，採用松露油與墨魚汁拌炒而成，另推薦鮮味十足的海膽滑蛋，採用飽滿的澎湖海膽。

古家海鮮是一家台菜品牌餐廳。(取材自臉書)
古家海鮮是一家台菜品牌餐廳。(取材自臉書)

「廖記米糕」是橋頭老街的經典美食之一，創立於1955年，現由第三代經營，店內僅銷售米糕、四神湯和麵線三種菜色，硐仔米糕使用特製的陶瓦筒蒸煮，米粒分明又有彈性。廖老闆說，入選米其林意外且驚喜，自己每天就是把該做的事情做到最好，榮耀歸功於前人累積成果。

觀光局指出，近期將號召在地料理職人及主廚，共同推出職人級口袋美食寶典，攜手更多餐飲業者精進，盼能順利摘星、留名2023年米其林指南。

美食 觀光 原住民

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