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史上最長護盤275天 國安基金退場 帳面獲利83億台幣

記者黃煜穎／台北14日電
國安基金委員會議13日決議停止護盤台股，宣布結束為期275天的史上最長護盤任務。(本報資料照片)
國安基金委員會議13日決議停止護盤台股，宣布結束為期275天的史上最長護盤任務。(本報資料照片)

繼金管會在3月下旬宣布取消「禁空令」等4項穩定台股措施後，國安基金管理委員會昨天決議，結束長達275天的史上最長護盤任務，這也意味著財金部會的救市措施宣告退場，台股交易將回歸市場機制。法人表示，國安基金退場代表最壞狀況已經過了，既然目前存在對市場可有可無，不如先退場，日後若有重大系統性風險再進場，才能發揮阻跌效益。

國安基金昨天舉行第一季例行委員會議，歷時1個多小時討論，委員會決議國安基金昨天起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

國安基金官員表示，這次護盤自去年7月13日進場以來，總投入金額逾545億元，為國安基金8次護盤以來第3高。截至3月底止，國安基金帳面未實現獲利逾79億元，加上股利逾4億元，帳面獲利合計逾83億元，投資報酬率約15%。

對於決議退場的原因，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華說，國際間雖仍有通膨、地緣政治等不確定因素，但目前有逐漸趨緩的跡象，對經濟的影響也逐漸淡化。很多外資機構上調今年的經濟成長率，ＷＴＯ（世界貿易組織）也上調今年的貿易量，顯示全球逐漸往好的方向走。考量國安基金的任務是幫股市「點火」，若一直護盤下去會邊際效應遞減，因此這次例會全體委員均一致同意退場。

至於如何避免國安基金退場影響股市？阮清華說，「國安基金退場會很小心」，會看整個市場狀況，時間會拉得比較長。官員說，國安基金持股不會立即出脫，會秉持「來無影，去無蹤」的操作策略，避免衝擊市場。

而為安撫投資人情緒，國安基金也表示，幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

統一投顧董事長黎方國表示，國安基金進場都是股市極度恐慌的時候，也是相對低點，退場則是因為外在環境改善，動盪因素下降。他說，國安基金退場也說明目前市場還算穩定，至少最壞狀況已經過了，但國安基金退場不代表是股市高點，最主要是市場慢慢趨向穩定。

台新投顧副總經理黃文清指出，目前國安基金退場或不退場，對台股影響不大，且台股在國安基金護盤期間大漲逾1成，此時退場可說是功成身退。對於台股後續操作，投顧法人認為將暫時維持區間盤整格局，將以類股輪動為主，選股勝於選市。

台股 投資 財政部

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