新聞評論／NCC濫權裁罰 還要拿納稅錢打官司

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥深陷爭議風暴中。（記者林伯東／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）濫權裁罰電視台，尤以執政黨眼中釘的中天電視台為最。電視台不服提起行政訴訟，其中NCC與中天的訴訟已經九連敗。不過，外界恐怕不易有終獲公道的欣慰，因為NCC訴訟及法律諮詢費預算 五年來暴增八倍，今年預算已超過1300萬元（台幣，下同，約42.6萬美元）；而NCC還打算繼續砸更多的人民納稅錢來維護它違法濫權的裁罰。

NCC的濫權行徑，可以在中天最新勝訴確定的案例中窺得端倪。中天電視2019年播出「異象?!三市長合體天空出現鳳凰展趐雲朵」新聞，被NCC裁罰40萬元。其實NCC曾先將新聞提送外部廣播電視節目廣告諮詢會議，16名委員只有四人認為該罰，其餘主張不予處理或發函改進，最後決議發函改進。但NCC委員會審議時完全不理諮詢會議決議，未附理由就認定中天違法。台北高等行政法院便指責「NCC片段擷取諮詢會議少數委員意見，卻置之不論多數委員認定新聞未違法的意見」，裁罰有誤，因此判決中天勝訴確定。

中天那則涉及怪力亂神的新聞當然不足取，但有高達四分之三的諮詢委員認為還沒到違法的程度，改進即可。NCC卻刻意片段擷取少數諮詢委員意見開罰，明顯就是服務政治、為罰而罰的莫須有裁罰。但如果說中天案是獨立機關充當政治打手，打壓新聞與言論自由的典型案例，那麼鏡電視案就是獨立機關委身權力奴僕，替執政集團打造綠媒樂園 的標準作法。

根據吹哨者爆料音檔，鏡電視的執照審查，據稱是奉「總統的旨意」，在府院高層介入、總統親信穿梭、NCC前官員指導，以及NCC主委護航下通過的。但鏡電視不久就傳出財務有問題，還在一個月連換了四個董事長。而NCC主委陳耀祥更因鏡電視案遭列貪瀆被告。即使外界強烈質疑，陳耀祥對鏡電視後續的董監變更與上架申請等審查，仍堅不迴避；最近更有NCC內部吹哨者爆料，指陳耀祥將讓鏡電視申請案在4、5月間強行過關。果然如此，那就如立委批評，NCC自廢武功，陳耀祥成為「敗壞NCC的大罪人」。

僅從中天案與鏡電視案，外界就不難了解NCC是如何自廢武功、陳耀祥是如何成為「大罪人」的：一、陳耀祥與NCC寧願充當新聞與言論自由的劊子手；二、獨立機關淪為權力的奴婢，樂當綠化媒體的工具；三、外部諮詢會議被用來掩護行政濫權，即使會議決議不合上意，也能扭曲裁剪拼貼成有利意見；四、陳耀祥被列貪瀆被告，仍不迴避審查，拚死也要完成護航任務；五、國賠案件尚能對失職公務員究責求償，NCC侵權沒事，還用公帑應付訴訟；六、有名無實的監察院完全失能，蔡政府則完全包庇。

根據過去外洩的總統府密件，陳耀祥雖然「不太會處理事情」，但被找去訓話後，就會聽話。因此，府院本來就是要陳耀祥處理一些見不得光的政治任務，例如中天案與鏡電視案。陳耀祥不會下台，不只因為蔡政府裡類似的爭議閣員還所在多有，更因為蔡政府需要的正是無需道德風骨，只要顏色正確、聽命辦事的官員。

媒體無辜遭罰，聲譽、營業損失與員工生計，都很難完全討回公道；面臨打壓的新聞與言論自由，更加深了社會的寒蟬效應。但NCC要維護其違法濫權的成果與面子，訴訟與律師費用卻都要全國人民埋單；甚至陳耀祥遭列貪瀆被告，可能也要人民出錢幫他戰清白。NCC和陳耀祥可說完全吃定人民！