四接公投重啟基隆市府發核准公文 提案人徵500連署點

基隆市長謝國樑核准四接護海公投 連署案，但中選會認定違反地方公投自治條例。公投連署案提案人王醒之昨天表示，已收到基隆市府核准重啟公投公文，將對外募集500個公投連署點。謝國樑表示，前市府因有疑義送中央認定；如今市府認定補正即無疑義，不須再由中央認定。

王醒之說，市府公文內容指基隆護海公投「合於規定」，目前尚在等待市選委會提供連署格式，即可展開第二階段連署。募集連署點是起跑前的重要暖身，邀大家一起反對填海造地，守護基隆的港和海。他希望熱心店家提供空白連署書供市民索取，熱心的個人也非常歡迎，協助將連署書發給身邊的親友，讓更多基隆人保護自己的家園。

對內政部 不斷宣稱護海公投不是「地方自治事項」，王醒之說，公投主文明指「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」很明確是地方自治。不管未來內政部、中選會如何認定，守護外木山行動小組都會持續推動，並堅持下去，反對填海造陸，保護基隆海洋。

謝國樑指出，市府認為此案牽涉海洋、環保與港域，依地方制度法條文規定，符合公投要件，市府認為提案人是屬於第一次補正的補充說明，憲法賦予地方自治精神，若地方有明確行政處分，即無疑義，可解決爭端，不須再送中央，補充文字修正完備後，可進入第二階段連署。

基隆市議會民進黨議會黨團召集人鄭文婷說，依自治條例只能補正一次，第二次補正不合程序，市長謝國樑不能用第二次補正來核准，如今硬要推動，無異市長帶頭違法，無法讓民眾信服。

國民黨 議員何淑萍表示，內政部一紙函文就企圖以「非地方自治事項」將護海公投打回票，扼殺人民表達意見的權利，基隆市府做法符合地方制度法。