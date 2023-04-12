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陳吉仲：明年還缺蛋 藍：還等當部長 別人早下台了

台灣新聞組／台北12日電
蛋荒風波未歇，農委會主委陳吉仲11日坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，不只今年，明年也可能缺蛋，讓用蛋量大的小吃攤大喊吃不消。(記者黃仲裕／攝影)
蛋荒風波未歇，農委會主委陳吉仲11日坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，不只今年，明年也可能缺蛋，讓用蛋量大的小吃攤大喊吃不消。(記者黃仲裕／攝影)

台灣蛋荒未歇，農委會主委陳吉仲坦言，台灣雞蛋生產嚴重不足，不足數量遠比公布的統計數字還高，他還提到明年也可能缺蛋；而行政院組織改造修法草案昨日三讀通過，農委會將升格為農業部國民黨立委賴士葆質疑，缺蛋1年多，陳吉仲不僅安然無恙還將成為農業部長，換成別人早下台了。

農委會昨邀專家學者、產業代表研議蛋雞產業精進措施，陳吉仲提到，台灣雞蛋若長期不足，進口蛋專案恐將常態化。農委會官員則說，預估明年第1季，產能就可恢復正常。

對於缺蛋恐缺到明年，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，目前中雞、小雞還是很缺，需要一段時間才能等到育成量足夠，「缺口一定會拖很久」。

陳吉仲直言，台灣雞蛋生產嚴重不足，不得不開放專案進口蛋，此舉也勢必衝擊台灣本土蛋雞產業；且依目前台灣產能，今年、明年恐怕都無法滿足需求，主要是近年需求增加一到兩成，以前10萬箱，現在需要12萬箱。

對於陳吉仲坦言明年也可能缺蛋，國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，陳吉仲當農委會正副主委多年，現在才突然發現蛋雞產業問題？之前超過10次保證解決缺蛋都跳票、糊弄全民，必須下台。民眾黨團總召邱臣遠表示，缺蛋不是一天兩天的問題，陳吉仲應為自己的政策負責。

民進黨立委陳亭妃表示，缺蛋的問題本就是農委會的責任，既然明年可能還會缺蛋，農委會就要盡量縮小雞蛋的缺口、減少大家的衝擊，提早面對非常重要。

行政院去年提出一系列組織改造修法草案，11日經立法院三讀通過，包含內政部、經濟部、交通部、行政院農業委員會、行政院環境保護署、行政院原子能委員會等機關之調整，其中，包含農委會將升格為農業部。立法完成後，各單位將在半年內陸續掛牌，且部分三級機關首長也將改政務任用。

而「農業部組織法」草案日前在立法院獲初審通過，陳吉仲哽咽稱「感謝立委支持」，立委賴士葆也質疑，陳吉仲是因為即將成為農業部長喜極而泣嗎？

農業部 雞蛋 國民黨

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