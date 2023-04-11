數位平台廣告客戶實名化 唐鳳：須修法，實務上也難執行

數位平台刊登假投資 廣告或一頁式詐騙 廣告成犯罪溫床，立委昨天要求數位發展部、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）比照金管會模式管理廣告。數位部長唐鳳說，目前金管會規定必須是經核可的業者才能投放合法投資廣告，但要廣告客戶全面實名化，除了要修法，實務上也較難執行。

數位部數位產業平台經濟組長許福添表示，金管會有「金融消費者保護法」的法源依據去進行實名制管理。但目前全世界各國都沒有針對電商業者在投放廣告上一定要實名制，要做就必須立法，考量整體社會接受度，暫時並沒有投放廣告實名制的想法。

據了解，數位平台業者Google與LINE 、數位廣告業者近期也密切跟政府單位溝通，討論發起跨平台的產業聯防機制與宣導，希望透過公私協作官民協力的平台交換資訊，攜手防詐。

LINE台灣表示，消費者在意的詐騙訊息主要包括LINE帳號詐騙、或平台刊登的詐騙廣告。近期積極防堵針對外站流入的詐騙廣告與假帳號，民眾可能在其他網站點了詐騙投資廣告後被導引「加LINE帳號」，LINE台灣主動偵測掃蕩可能涉及違反LINE服務條款的帳號，加快處置高風險帳號，到昨天為止，已掃蕩近200個透過外站投放投資廣告的LINE帳號。

中華電信董事長謝繼茂說，中華電信每小時檢查可疑號碼及檢視相關內容，一經發現會馬上通報，並配合刑事警察局，只要提出可疑電話名單就封鎖下架。

廣告部分，LINE台灣表示，針對站內展示型廣告，投資部分已比照金管會規定，投資廣告只讓金管會核准的金融投資機構刊登，並要求廣告主須確保內容符合相關規範。