新聞評論／政府運用個資與無差別監控 須畫紅線

近年來政府為降低交通事故，從中央到地方都積極強化「速度管理」，警方更將「區間測速」視為超速剋星。三年前卻爆發瑕疵爭議，警方被迫撤銷3000多張烏龍罰單，在各縣市將產品送驗後，去年2月再度恢復執法。但此事爭議核心不在產品是否經審驗合格，而是政府竟在無法源依據下，以無差別監控的方式記錄特定路段所有用路人的車牌跟行跡，不僅將道安責任甩鍋給民眾，更有恣意侵犯隱私之虞，法治國家豈可如此便宜行事？

區間測速是利用在特定路段的頭尾兩點架設自動車牌辨識攝影機，取代單點式的固定照相，由後台比對通過車輛的平均速率是否超過最高速限，警方再據此開罰。由於實施後大幅降低超速事件，五年前開始成為交通部推動「科技執法」的新寵，各縣市警方爭相在車禍 熱點路段設置。

區間測速上路後爭議不斷，除早期硬體出包外，測速路段速限的合理性常受質疑，民眾規避開罰，在測速終點前方停留或放慢速度造成壅塞，甚至增加他人行車風險等亂象也隨時上演。交通及執法單位將區間測速視為防制交通事故的萬靈丹，然而一條道路肇事率高，超速可能只是原因之一，更多肇因來自道路設計不當或規則不合理。交通單位不思檢討自身責任，卻統統歸咎駕駛超速，再以設置區間測速降低車速作為解方，不僅怠惰卸責，更因可能開錯處方，想要降低交通事故死傷率卻始終難以對症下藥。

而政府「無差別監控」也引發侵犯隱私及違憲爭議，更有民主危機。法界就質疑，實施區間測速，實務上已涉及憲法中所規定的「限制人民自由權利」事項，須有法律規定，不得以行政命令等行之，但翻遍相關法規，卻無明文入法，已有違憲之虞。學者也擔心，一旦未違規民眾紀錄未刪除，經拼湊串接，將成交通版的「水門案」。更何況，政府有何權力在民眾尚未違規下即擷取車牌及行跡？

科技執法最大的爭議即在無差別監控，不論有無違規均一網打盡。警方堅稱採取區間測速路段車禍下降一成六，顯示可有效遏止駕駛投機心態。這說法正暴露警察 國家的心態，按此邏輯，國家是否可以恣意運用科技監控所有人民，以遏止可能發生的犯罪行為？事實上，如今滿街都是監視器，相關影像及個資 的運用，幾乎變成政府「愛怎麼用就怎麼用」。就是在這種心態下，屢傳政府濫用民眾個資的侵權事件。

政府以公共安全為名而毫無節制的擴權現象，在疫情期間尤其普遍。兩年前即有法官具名吹哨，在警方送交法院搜索票聲請書中，發現警方利用嫌犯簡訊實聯制足跡鎖定行蹤，根本已違反指揮中心一再向民眾保證的「簡訊僅限於疫調使用」。又如衛福部要求台灣血液基金會配合執行新冠病毒血清抗體監測，隨機抽樣檢測捐血者血液留樣檢體。但即使涉及敏感個資的血液樣本，該計畫不僅未送倫理審查，也未事前善盡告知義務，不同意的捐血者更要限期報備留下個資才能退出。雖然這些侵權作為，過去在「防疫第一」大纛下都遭漠視甚至容忍，但不代表政府就可為所欲為，更不能將公共利益無限上綱而恣意侵犯人權。

台灣自詡為民主國家，而民主與極權的差異，就是國家權力介入個人生活領域的界線範圍。國家如何運用這些影像及個資，必須畫出一條紅線，立法明訂，並在符合比例原則下節制運用，不該讓政府無差別監控成為常態，更不能讓全民籠罩在警察國家的幽靈下。