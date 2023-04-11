黑熊痛毆維尼 台飛官臂章暴紅 陸微博怒嗆遭下架

放大軍方釋出的照片一看，該名IDF飛官左臂章圖樣為台灣黑熊痛擊小熊維尼，下方以英文寫上「緊急升空」。(圖：國防部提供)

中國大陸近日環台軍演，中華民國 空軍飛行部隊全天候待命；而近日台灣軍方披露一張照片，一名IDF飛官正實施飛行前360度檢查，不過照片放大一看，他的左臂章圖樣居然是Q版的「台灣黑熊痛毆小熊維尼」，照片一出瞬間暴紅，許多民眾被可愛圖樣驚豔到，紛紛上購物網站購買，賣家也貼出公告，「目前庫存不足，預計5月初到貨，感謝大家支持國軍」。

根據軍方提供的照片，一名IDF飛官正準備飛行前檢查，他的左臂章圖樣是一隻台灣黑熊拿著國旗，正痛擊小熊維尼，而小熊維尼抱著「5顆星星的蜂蜜罐」被揍到口沫橫飛；此外，臂章繡有「緊急升空」（Scramble）的英文字，也代表飛官捍衛領空的決心。

照片曝光引發討論，許多網友被可愛圖樣驚豔，紛紛留言「謝謝你們，辛苦了」、「這很可以」、「立馬下單買起來」。空軍官員則表示，這個臂章是民間廠商自行設計，飛官自行採購配掛，由於空軍並未禁止飛官在飛行服上配掛民間臂章，並認為臂章內容純屬莞爾一笑，有助激勵執勤士氣，也就准許飛官配掛，並加以發布。

據了解，設計該臂章的廠商是「鐵鳥迷航空文創館」，目前「台灣黑熊毆小熊維尼」臂章在網上價格為台幣100元(約3.29美元)至300元，賣家公告，目前庫存現貨賣完，已經向工廠下單，「預計5月初到貨，感謝大家支持國軍」。

據媒體報導，該文創館老闆為空軍退伍的徐福佑，他將軍事理念結合文創，推出各式各樣的小物，包含臂章、紀念幣、鑰匙圈等。

這個Q版的「台灣黑熊痛毆小熊維尼」圖樣受到台灣網友熱烈討論，不過中國大陸網友可就不太開心了；在微博 有超過240萬粉絲的軍事迷「瘋子白楊」貼出該臂章，痛罵「也就這點出息了」，並轉發至微博，號召自家人嘲諷，沒想到疑似是因為臂章出現小熊維尼和中華民國國旗的關係，微博系統直接隱藏該圖，十分尷尬。