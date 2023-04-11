大貓熊圓仔適婚 動物園：爭取兩岸四地配對

台北市立動物園現有3隻大貓熊，此為團團與圓圓的大女兒「圓仔」，今年已9歲，已達適婚年齡。(圖：台北市立動物園提供)

台北市立動物園 的大貓熊圓仔已經9歲，為了幫圓仔繁殖配對，動物園今年9月將舉辦兩岸四地的大貓熊研討會，邀請大陸臥龍基地、香港 海洋公園、澳門 、美國等地動物園針對大貓熊配對交流研討，市府會積極幫圓仔配對，並爭取提高配對優先權。

對於陸方是否有意再送大貓熊給台北市立動物園？北市長蔣萬安昨天也表示，市府已經請動物園等相關單位全面了解並研議，並請動物園針對瀕危動物保育角度專業評估，讓台北市參與瀕危動物保育，這也是非常重要的事。

北市動物園長諶亦聰表示，基於瀕危動物保育，動物園這6年來其實都有積極幫圓仔配對，希望與大陸方爭取基因配對機會，甚至儘管妹妹圓寶快3歲，動物園也會預先針對圓寶未來配對，希望與全世界大貓熊專家保持聯繫，排入配對優先權。

動物園發言人曹先紹說，9歲的圓仔今年2、3月發情期時，其實也有發情跡象，不過時間不長，發情也沒有太高峰，研判有可能因為身旁沒有雄性個體的刺激，讓圓仔的發情狀況沒有太過明顯，不過基於圓仔已到適婚年齡，動物園會更積極爭取幫圓仔配對。

曹提到，甚至當時團團圓圓到台北時，動物園交換給大陸劉公島的梅花鹿、長鬃山羊，同樣也面臨繁殖生物基因多樣性問題，後續是否能比照先前交換方式，各提供對方個體，這都是照顧動物、維持健康必要的路徑。

動物園表示，大貓熊適合繁殖年紀是在6至15歲之間，全世界的大貓熊專家每年11月也會舉辦繁殖保育會議，甚至先前團團生病時，臥龍基地大貓熊專家到台北探視，也順道看了北市動物園大貓熊各項照顧條件，其實都已非常到位，四川臥龍保育基地對於圓仔配對也釋出相當的善意。