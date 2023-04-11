捐血被驗新冠 指揮中心挨批違倫理 羅一鈞：依法行政

台灣血液基金會受衛福部指定配合執行新冠病毒疫情監視，針對今年1至6月期間捐血者的血液隨機抽樣檢體，提供疾管署檢測新冠病毒抗體與分析資料，讓部分捐血者覺得個資受侵犯。(記者許正宏／攝影)

指揮中心今年2月宣布與台灣血液基金會配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，隨機抽樣捐血者血液留樣檢體，檢測 新冠病毒抗體與分析資料，引發個資外洩 疑慮。指揮中心發言人羅一鈞昨表示，這案屬於「常規監測」，一切「依法行政」；但專家認為，如為常規監測，還詢問民眾參加意願，「根本多此一舉」。

抽血檢驗血清違反倫理、引起爭議，前疾管局副局長施文儀表示，此作業如已納入疾管署的常態監測計畫，如同急診或診所醫師協助監測流感、腸病毒等傳染病流行情況，根本不需再問患者意願。

施文儀指出，指揮中心等於將捐血中心納入監測範圍，還主動詢問捐血者是否退出此案，反而多此一舉，更容易讓外界誤以為這是個研究計畫。

施文儀說，彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊攜手調查當地血清抗體，因同時涉及衛生單位疫情 監測及學術單位參與，以致目的為政策或研究，模糊不清；不過，當時中央以「擔心防疫亂了套」為由，大動作政風調查，施文儀認為，若可更寬容點，應會更好。

血液基金會2月執行「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，2月下旬通知被抽樣的捐血人，如無意願參加此案，須自行致電疾管署1922報備並留下個資，這令部分捐血者不滿，認為權益及個資遭受侵犯。

羅一鈞昨表示，當時指揮中心已說明監測作業是依據「傳染病防治法」及「傳染病流行疫情監視及預警系統實施辦法」所執行的公務常規監測，將從今年上半年捐血者血液留樣檢體中，隨機抽樣7000件，進行疫情趨勢分析。1至2月完成抽樣2400人，其中24人拒絕加入此案，預計8月公布最後結果。

少數捐血者質疑該計畫「未善盡告知」責任，羅一鈞表示，執行時已提出告知，此告知為「利用前的告知」，而非「捐血前告知」。上半年全台約100多萬人次捐血，如在捐血前告知，恐將延長面談過程、影響捐血意願。為此，與捐血中心多次討論後，另徵詢倫理專家，決定於「採抽樣後、利用前」，以電子郵件或紙本郵寄逐一告知。

至於未送倫理審查所引發的質疑，羅一鈞解釋，前兩年指揮中心血清調查屬於新興傳染病「研究計畫」，因此，有必要進行倫理審查；但這一次屬於有法源依據的「預警監測」，為公務行政作為，無需做倫理審查，「在依法行政上，經得起考驗。」

指揮中心血清監測計畫執行過程稍嫌粗糙，外界提出「監測計畫未經倫理審查」、「捐血前未善盡告知責任」等兩大質疑，指揮中心發言人羅一鈞雖公開解釋，自認在在法規、倫理上「經得起考驗」，但攸關民眾個資、生物資訊，應更細緻地處理，如仍繼續便宜行事，未來類似爭議將一再上演。

血清抗體檢測是後新冠時代監測疫情趨勢的重要關鍵，全民理應配合，但這次指揮中心卻遭受非議，儘管一再強調本次利用捐血者檢驗血清不是「研究計畫」，而是如流感監測的「常態監測」，但一般民眾怎會了解兩者差別？反而給人「只許州官放火、不許百姓點燈」的負面印象。

一提到血清抗體檢驗，許多人聯想到疫情之初，台大公衛團隊與彰化縣衛生局合作的萬人血清調查，當時指揮中心動作相當大，甚至啟動政風調查，似為殺雞儆猴，令人歷歷在目。如果當初能寬容對待，而不是一心究責、樹立威嚴，現在外界也不會以同一把尺來衡量對錯。

在血液利用上，指揮中心強調「已有告知」，但選在「利用前」告知，反讓接獲通知的捐血者心生疑慮。絕大部分研究計畫，在受檢者採檢前，均會以書面告知「檢體有被抽樣檢測的機會」。

主管機關便宜行事，讓原本單純的疾病監測計畫蒙上陰影，且該計畫未為通過「人體研究倫理審查」，也引起專家批判；若一開始就說明行政監測與學術研究之間的不同，相信反彈聲浪就不會這麼大。