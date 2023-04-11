腦麻博士爭個人助理時數 衛福部動作慢半拍

為爭取每月合理的服務時數，重度腦麻的數學博士孫嘉梁提出行政訴訟，創下台灣重度身障者爭取個人助理服務時數的首宗勝訴案。為此，衛福部部長薛瑞元承諾本月通過以需求評估主導的新方案，但新北社會局目前仍以每月上限時數為基準，只願每月提供100小時服務時數；孫昨透過臉書表示，若法定權益受損，將採取進一步法律行動。

孫嘉梁9年前從台北移居新北，隨即向社會局申請個人助理服務，一開始僅核定補助每月30小時，直到4年前，社會局調整至當時的上限、每月60小時。但60小時仍不敷使用，以去年11月為例，連同在工作上所需協助，當月使用協助時數總和為151.5個小時，還未計不定時排尿協助需求。

孫嘉梁說，最高行政法院今年3月判決新北市府訂立補助時數上限違法，但新北社會局3月27日發出的公文，仍依已被法院認定違法的實施計畫行事，只核定每月上限100小時補助，卻未說明理由更無任何對話機制。若新北社會局遲未解決上述個人助理服務媒合困難等問題，致其法定權益受損，必將採取進一步法律行動。

對此，衛福部社家署身心障礙福利組組長尤詒君表示，不同行政部門之間需要溝通協調，因此目前尚未完成簽辦流程，「這是部長交辦下來的」，一定會努力，盡快完成簽辦流程。

社家署署長簡慧娟說，此方案仍在跨部會溝通中，會盡快完成簽辦；地方評估重度身障者需求時，考量面向眾多，如有長照 需求，可申請長照，居服、日照、輔具等服務；工作就業 上，提供「職務再設計」，就學方面則有個人助理。

至於地方如何評估個案需求，以及實際執行人力聘任及調度等，尤詒君建議，新北社會局再跟個案多多協商溝通，了解其需求評估。個人助理是各地縣市政府的應辦業務，地方已有配合款，應編足預算 ，而中央在經費上也會予以支持，去年中央針對自立生活共補助地方6600萬元台幣（約217萬美元）。

新北社會局表示，目前新北訂定的100小時時數已是全台最高，其次是高雄市80小時，其他縣市多維持60小時。如有不同見解，可由中央訂定一致標準。