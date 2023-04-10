捐血樣本監測新冠抗體 爆個資爭議

衛福部要求台灣血液基金會配合執行新冠病毒血清抗體監測，部分捐血者日前被告知血液被選中，若不願意可退出，但須致電疾管署報備並留下個資，引發權益受侵犯的爭議。圖非新聞當事人。(記者許正宏／攝影)

衛福部要求台灣血液基金會配合執行新冠病毒血清抗體監測，捐血者日前被告知3月有部分捐贈者血液被選中，捐血者血液會留0.5CC供疾管署檢測 病毒抗體並分析。捐血者若不願意可選擇退出，但要自己致電疾管署報備並留下個資 ，讓捐血者不滿權益受侵犯。

中央流行疫情 指揮中心今年2月宣布，為監測新冠病毒血清抗體陽性率變動情形，血液基金會將針對今年1至6月期間捐血者的血液留樣檢體，隨機抽樣約7000件，將無從識別特定捐血人資料與0.5CC血液檢體，提供疾管署檢測新冠病毒抗體與分析資料。

捐血者如不願提供檢體給監視系統使用，要在收到血液基金會通知後兩周內，致電疾管署1922或防疫專線，留下「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料，以利轉知血液基金會排除該檢體給疾管署使用。

有捐血者質疑，衛福部在民眾捐血前未盡告知義務，自己的血液不想被當樣本，還得自力救濟向衛福部報備並留下個資；另有捐血者在社群發言說，3年前彰化縣衛生局與台大合作推動萬人血清調查遭衛福部移送調查，為何此次衛福部在沒有盡到充分告知情況下，就要推動血液調查？且新冠疫情明顯和緩，不明白今年推動此調查的必要性。

去年4月爆發本土新冠疫情，指揮中心與血液基金會就曾在去年6月16日啟動全國血清流行病調查，蒐集去年1至6月全國各捐血中心血清存檔樣本進行分層隨機抽樣，釐清社區是否存在隱形傳播鏈，當時同樣是採「選擇退出」方式，但限期在當月底前告知。

消息人士透露，血液基金會內部曾提出質疑並表達不贊同，當時的指揮中心醫療應變副組長羅一鈞為此向基金會說明許久，碰了軟釘子，直至衛福部長薛瑞元去年7月上任後，態度轉趨強硬要求血液基金會配合。對此，羅一鈞昨晚表示，並無遭拒、軟釘子這件事。

國民黨立委李貴敏質疑，個人資料保護法「同意」的前提，是指當事人經蒐集者明確告知目的、範圍及對其權益的影響同意與否；衛福部及血液基金會目前使用的「推定同意」作法，未必符合個資保護規定，當事人沒有義務要回覆，且即使不回覆也不能視同「同意」。

李貴敏指出，即使公務機關以「增進公益所必要」或「基於醫療目的」為由，作為蒐集個資的特定目的，也應向當事人明確告知未違反個資法的理由，以及如何透過去識別化檢體可達到疫情監測目的；且血液樣本屬於「個資法」第6條的敏感個資，依法應受較強保護，主管機關絕不能肆意妄為、便宜行事。