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總鋪師娶媳婦 婚宴200桌 跑車百輛

記者古和純／高雄10日電
總鋪師阿隆師湯富隆9日娶媳婦，婚宴前有4條巨無霸鮪魚秀。(記者古和純／攝影)
總鋪師阿隆師湯富隆9日娶媳婦，婚宴前有4條巨無霸鮪魚秀。(記者古和純／攝影)

高雄市內門區總鋪師阿隆師湯富隆昨娶媳婦，晚間在紫竹寺前廣場席開200桌，龍蝦、鮑魚海鮮大拼盤、6層浮誇水果塔及巨無霸鮪魚生魚片等11道料理。除了阿隆師掌廚，還動員多名總鋪師支援，展現澎湃的手路菜，可說是疫情趨緩後，南部最豪華流水席，湯說，身為總鋪師，當然要傾全力辦好兒子的婚宴。

內門是總鋪師原鄉，約有150名總鋪師，區內幾乎每5戶便有1戶靠辦桌行業生活。傳承3代的阿隆師娶媳婦，昨一早新郎湯貴翔乘坐保時捷迎娶新娘，迎娶車隊中價值1780萬元（台幣，下同，約58.5萬美元） 的麥拉倫McLaren 600LT也是注目焦點，百輛跑車的豪華排場，市價逾3億元。

晚上的婚宴是重頭戲，菜色有海鮮大拼盤，龍蝦、鮑魚、現殺鮪魚7樣生猛海鮮，開席前還有巨無霸鮪魚表演秀登場，4條大鮪魚新鮮現殺，分切成生魚片。11道料理都出自總鋪師的手路菜，初估每桌約2萬5000元。

除了佳餚，還有勁歌熱舞、歌手樂團表演，婚宴結束前則是90分鐘的焰火秀，主婚人為高雄市長陳其邁。阿隆師表示，這是一生中最重要的婚宴，身為總鋪師，當然要拿出百分之兩百的手藝來辦好兒子的婚宴。

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