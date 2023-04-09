新聞評論／高端案抓小放大 司法機關扭曲正義

高端股票內線交易案沸沸揚揚，士林地檢署已查了兩年多，結果只起訴一對醫師夫婦。(本報資料照片)

民進黨 政府執政最大的本事，就是能以「政治正確」為先、以「國家政策」為由，公然將司法機關淪為替政治服務的奴僕，讓獨立機關成為官商勾結的附庸。縱然法有明文，行政機關仍能睜眼說瞎話，拿當權者的上意為武器，肆意攻向政敵。透過政治操作，民進黨總有各種伎倆與辯術，「化危機為轉機」。

儘管高端股票內線交易案沸沸揚揚，也成了去年綠營選情重挫的關鍵因素，然而選舉過了，士林地檢署也已查了兩年多，結果只起訴了一對醫師夫婦，其中專家醫師涉洩密未悖常情「沒有犯意」，他的醫師妻子還請教了命理老師才花520萬元（台幣，下同，約17萬美元）買股，小賺15萬，則被認定構成內線交易。其餘眾多獲利者，全不構成內線交易。高端案風風火火，內線交易所涉金額只有台大名醫在命理師指導下獲利的15萬元，這到底是在侮辱誰的智慧？

時任衛福部長陳時中雖曾多次在記者會上釋放有利高端訊息，股價也隨之狂飆，檢察官認為確有利多，但「這不是人為炒股」。衛福部長薛瑞元強調「這是國家政策」，疫苗研發進度必須讓國人知道。但高端疫苗 從政府決定採購到股價暴起暴跌，外界質疑不斷，檢方則認定本案目前沒有官員涉入，也未約談衛福部官員。整篇起訴書為官員、高端業者，以及可能的不法獲利者迴護的說詞明顯，難怪法界會看不下去，在野立委也認為疑雲重重。

過去幾年司法界常以「政治正確」為先，這樣的起訴結果並不令人訝異，國人能否期待檢方展現司法獨立精神，敢把高端案依法「真辦」到底？當初政府高層一句「為保護國家疫苗」，什麼樣的方便之門都為高端大開。明知高端可能存在炒股等不公平利益，官員卻公然迴護，甚至不惜拿國人健康為賭注。其中詭怪現象之多，輿論質疑之眾，檢方卻限縮偵辦、抓小放大、完美切割，社會不平之氣怎能平復？然而，司法機關無能挖掘真相、追訴不法，最後扭曲的正義只會強化社會的對立與不信任，這才是高端案讓人難過所在。

事實上，只為曲承上意而行政治打壓，根本是民進黨政府執政的常態。當年拔管案，就是蔡政府運用行政、立法、司法、監察四權傾全力打壓，即使賠上了三位教育部長，也非要把當選台大校長的管中閔毀滅不可。其間本該中立的司法部門配合政治追殺，到處約詢校長遴選委員和台大教授，已相當駭人聽聞；而更可怕的是，台大前校長陳維昭要求蔡總統請司法單位「節制一點」時，蔡英文竟一派輕鬆視如平常！

民進黨總以為完全執政下，只要政治正確，沒什麼不能擺平的，因此如果於法無據，就掩耳盜鈴。例如，明明憲法與增修條文就是一國兩區，也因為這樣的設計架構，才得以成立陸委會並據以處理兩岸事務，馬英九 前總統在大陸把這一套修憲過程說出來，陸委會卻用「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」來抨擊馬英九。難怪馬辦要請問蔡總統是不是主張兩國論，陸委會是不是該廢了？掩耳盜鈴的機關不只是陸委會，諸如NCC、中選會等「獨立機關」，也都因不能依法獨立行使職權，淪為權力的附庸。

如果司法機關政治辦案扭曲正義，獨立機關淪為權力附庸，其他機關也習於掩耳盜鈴，曲解法令，甚至公然雙重標準，只會讓政府公信力一再折損，中央地方紛爭不斷，更讓公務員無所適從。但看到民進黨政府這種無視物議、不畏人譏的執政手段，實在不能不讚嘆：厲害了，這個黨。