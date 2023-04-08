上班族幸福指數57分 最不滿跟最想久任的原因出爐

日前知名半導體大廠的員工獎金分紅出爐，今年每人平均可拿到186萬元台幣，年增49.5%，豐厚可觀的分紅引發眾多網友羨煞不已；不過日前也傳出議員被助理群指控是慣老闆，雙方因而互告鬧上法院，究竟上班族該如何在職場趨吉避凶迎向幸福?台灣「2023上班族幸福感調查」顯示，上班族幸福指數 57分，最不滿前三大薪水、福利 及前景；久任原因則以離家近、習慣環境及同事人好最重要。

根據1111人力銀行調查顯示，上班族自評職場幸福指數僅有57分，不滿意部分來自於薪水65.5%、福利41.1%、前景36.8%、升遷制度27.7%及工作內容22.9%。又觀察流動率，本次受訪上班族的最長工作年資平均為7.4年，久任的原因是離家近33.2%、習慣工作環境31.1%、同事好相處30.5%、 工作與專業符合27.7%、工作壓力小17.2%、可兼顧家庭16.8%以及薪資優渥14.8%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，主計總處日前公布111年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬4417元，年增2.80%，但是因為通膨高漲，薪水跟不上物價漲幅，去年實質經常性薪資負成長0.15%，創下10年最大減幅，上班族荷包愈來愈扁，幸福感遙不可及。

黃若薇指出，雖然多數上班族並不滿意目前的薪資條件，但在同一家公司行號任職7年以上者，追問其待久的原因，「薪資」並非首要考量要素，反倒是離家近、習慣工作環境及同事好相處等，才是上班族願意久任的關鍵。

調查也透露，每年固定調薪65.5%、有豐厚年終55.4%、準時下班54.5%、周休二日53.1%、離家近46.8%以及請假不會被刁難44.9%，也都是上班族的求職考量。打造友善職場、重視員工幸福感，已經成為企業永續經營顯學。根據調查指出，成為幸福企業的要件包括：視員工為家人74.1%、 薪資優於同業70.3%、深耕永續發展50.7%、重視企業社會責任44.6%以及疫情 期間不裁員41.1%。

黃若薇表示，為降低人員流動率，企業加碼發出久任獎金，並提供具競爭力的薪資條件，透過多元的福利措施才能求才留才。