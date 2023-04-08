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詐團虐豬仔1天1餐 打死反抗者 檢求處重刑

記者曾健祐／台中8日電
民眾被詐團誘騙上門交付帳戶後，會被帶往「控房」上手銬腳鐐、蒙眼囚禁，有人還慘遭活活打死。(記者曾健祐／翻攝)
民眾被詐團誘騙上門交付帳戶後，會被帶往「控房」上手銬腳鐐、蒙眼囚禁，有人還慘遭活活打死。(記者曾健祐／翻攝)

由柯姓男子主導的16人詐團效仿柬埔寨豬仔，刊登求職借貸廣告，誘騙缺錢民眾提供帳戶並拘禁，林姓男子上門不到5分鐘就慘遭活活打死，還被以倒栽蔥姿勢棄屍，另有成員朝女被害人電擊乳頭猥褻、1天只能吃1餐泡麵、喝3杯水凌虐，檢方痛斥詐團慘絕人寰，昨依殺人、強盜等罪起訴16人。

檢方痛斥，柯男等16人貪圖私利，不法金流高達1億2000萬台幣（約395萬美元），有被害人被凌虐喪命，犯行泯滅人性，毫無情可憫恕，建請法院量處最重之刑；其中劉姓男子等4人被依殺人罪起訴，將由國民法官新制審理。

台中新社第7公墓去年12月出現1具男屍，台中地檢署指派重大組檢察官陳宜君、楊順淑偵辦，追出柯男（21歲）為首的詐團在台成立水房、車隊（管控被害人者），利用臉書、LINE刊登求職、借貸廣告，民眾上門交出帳戶後，旋即被帶往詐團「控房」洗劫、凌虐並集中管理。

檢警查出，柯男等人去年11月在台中北屯區承租套房，把14名男女關在不到4坪大空間，全數上手銬腳鐐、蒙眼及嘴纏膠帶，連上廁所都不能解開，且1天只能吃1餐泡麵、喝3杯水，有女性被害人不聽話就慘遭電擊乳頭，逼迫高喊「皮卡丘」，成員還在旁嘲笑錄影。

去年12月7日，林姓被害人前往套房交付帳戶後即遭挾持，他下意識反抗就慘遭劉姓、鄭姓、任姓及黃姓成員拿手銬痛毆，進門不到5分鐘就活活被打死，曾任健身教練的劉男（32歲）下手最重，朝林男頭部猛毆致重傷。

詐團見林男死亡後，連夜載運屍體到新社公墓挖洞，卻受限底下水泥磁磚挖不深，直接將遺體以倒栽蔥姿勢丟進坑洞，隔天本想另尋他處再埋屍，不料卻曝光。

全案包括死者至少15人受害，大多是急於用錢、疏於查證受騙，另有兩名女子原是詐團成員，卻因績效差遭「降級」變成被害人。

檢方訊時，柯男等人坦承參與、指揮詐團及參與棄屍，劉男也承認殺人，表示林男進入房間就掙扎喊叫，他和同夥堵住他嘴、輪番出拳，用木棍手銬打他頭蓋骨，發現沒呼吸心跳才停手，全程不到五分鐘。

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