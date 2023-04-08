3年殺4台灣黑熊 屏東部落9人被起訴

屏東檢警查獲四隻台灣黑熊遭獵殺。(圖：屏東地檢署提供)

一隻台灣黑熊去年底在屏東霧台鄉部落遭獵殺，並傳出青年騎機車載黑熊屍體「三貼」影片，檢警歷時四個月偵辦，查出近三年顏姓父子與村民等七人共獵殺四隻台灣黑熊，其中一隻被設山豬陷阱捕獲，另有兩人獵殺台灣野山羊及水鹿。顏男等人到案後供稱獵殺後與族人分享，「熊頭直接煮湯喝」。檢方昨起訴九人，將追查背後是否有商業買賣行為驅使，不排除更多黑熊受害。

檢方指出，去年12月在顏家冰箱查獲黑熊屍體，不久網路瘋傳青年載黑熊三貼影片，警覺案情不單純，從查扣手機 還原被刪除照片，發現另有3隻黑熊照片，還原現場、分析比對後，發動9次搜索，訊問24人次，前後收押6人。

承辦檢察官 周學甫說，調查發現顏家父子及村民在三年內獵殺四隻黑熊，其中三隻在不到兩年內遭獵殺，歷次獵殺者共七人，其餘涉及獵殺台灣水鹿、台灣野山羊。顏姓父子三人在獵殺黑熊後，每次都拿起手機與黑熊拍照留念，甚至供村民觀看，也成日後追查證據。

檢警追查發現顏父去年12月訊問時，謊稱冰箱黑熊是他犯案，當時以20萬台幣（約6580美元）交保，之後載運黑熊影片曝光，檢警發動第二波搜索，找出涉案5人，包括顏父的2名兒子，顏父收押後才坦承未殺熊，是要掩護兒子。

檢警除在冰箱內發現遭射殺的黑熊外，在查扣手機中發現照片，送屏科大鑑定，從黑熊體型、器官、毛髮及胸前Ｖ字型特徵，鑑定非同一隻，逐一比對證實另有三隻黑熊也遭獵殺。

顏男等人未交代黑熊流向，辯稱連皮帶肉切割分給族人分享，甚至說「熊頭直接煮湯喝」。檢警追問分享對象，顏男等人回說是部落耆老，但耆老多半已過世，檢警追查增添難度。

魯凱民族議會主席杜正吉說，魯凱族尊重黑熊，若不小心誤觸陷阱絕不會帶回部落，狩獵文化重視生態平衡。

屏科大教授黃美秀說，台灣多數原住民 族有獵熊禁忌，近十年已有近廿起黑熊死亡或救傷通報，逾半數死亡，這些活動與狩獵有關，籲政府單位重視狩獵對黑熊造成迫害。