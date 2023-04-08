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跨國販毒主謀 民進黨雲林縣前議員顏旭懋被判無期徒刑

記者張已亷／屏東8日電
民進黨雲林縣前議員顏旭懋擔任販毒集團主謀，走私400公斤安毒，遭判無期徒刑。(圖：翻攝臉書)
民進黨雲林縣前議員顏旭懋擔任販毒集團主謀，走私400公斤安毒，遭判無期徒刑。(圖：翻攝臉書)

民進黨雲林縣前議員顏旭懋被控擔任跨國販毒集團金主，共謀以漁船走私400多公斤安毒，獲利高達數億元，屏東地院調查認定，顏男提供資金、決定毒品銷售價格，角色地位等同主謀，昨依運輸販賣二級毒品罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭調查，顏旭懋於2021年2至4月間，多次與共犯莊啟義、陳耀華等4名同夥商討販毒計畫，顏男當金主先提供1700萬元（台幣，下同，約56萬美元），用來作為出港運毒的前置費用，並計畫使用莊男的「漁百財9號」運毒，陳男的「祥湧6號」作掩護。

詎料，莊啟義的船隻尚未修繕完畢，改以陳耀華的船獨立運毒，待收到顏旭懋記載的毒品數量及走私經緯度等資料後，由莊男與印尼籍移工從東港鎮鹽埔漁港出航，行駛至距離東沙島東南方約90浬處，向不明船隻接駁總重470公斤甲基安非他命返台，同年5月申報進港。

判決指出，此販毒集團分工謀畫縝密，為掩人耳目，不時移動船隻更換停泊地點，集團成員更分次駕車至漁船旁，將裝有安毒的38袋麻布袋分批載走。2021年5月11日上午9點半，毒品在接駁時，由於安檢人員盤查，陳耀華等人倉皇逃逸，因未關閉後車箱不慎掉落1袋毒品，全案才曝光。

合議庭認定，顏旭懋提供資金、聯繫共犯、決定海上運毒數量、地點、銷售價格，居於指揮、領導等關鍵性角色，屬於販毒集團主謀，若毒品全數售出，黑市暴利可達3億5000萬多元，目前有270公斤流入市面，嚴重危害社會治安。

法院指出，顏旭懋犯後態度不佳，從偵查到審理均否認犯行，推託卸責給同夥，還湮滅運毒車輛，增加查緝困難度，企圖逃避刑事責任，因此重判無期徒刑。

毒品 民進黨 印尼

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