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68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

昔遭紅龜斬雙掌 「永康狂人」自撞亡

記者邵心杰、劉明岩／台南8日電
台南八八槍擊案主嫌洪政軍宿敵「囝仔昌」劉子賢，傳出在國道三號彰化快官路段駕車自撞身亡。(圖：民眾提供)
台南八八槍擊案主嫌洪政軍宿敵「囝仔昌」劉子賢，傳出在國道三號彰化快官路段駕車自撞身亡。(圖：民眾提供)

綽號「囝仔昌」的台南地方狠角色劉子賢，9年前遭涉及88槍擊案的「紅龜」洪政軍剁斷雙掌丟包醫院，及時搶救撿回一命，劉之後因槍砲案件入獄，去年8月假釋，還放話要找「紅龜」報仇。詎料前天傳出在國道3號彰化快官路段駕車自撞身亡。

劉子賢友人指出，「囝仔昌」從未裝義肢，長期都是直接用手腕控制方向盤開車，劉母早年原想為兒子裝義肢，打探後美國製約需500萬元台幣（約16.5萬美元），因價值不菲而作罷。

至於劉子賢雙掌被剁是否能開車？有無影響駕車能力而肇事？警方指出，劉男駕照已被吊銷，是違規上路，但吊銷原因不明。外界對劉男沒有雙掌開車十分驚訝，警方表示，若以劉男假釋後還能駕車，應無妨礙駕駛能力。

劉子賢本月5日下午拜訪台南友人後駕車北上，6日凌晨兩點多駕駛BMW轎車，行經國道3號北上彰化快官路段，突然撞擊外側護欄後翻覆，救護車緊急將劉送往彰化基督教醫院搶救，傷重不治，酒測值為零，遺體運回台南。

檢警調查，劉子賢曾幫女性友人出頭，得罪洪政軍，2014年9月7日凌晨，洪男假借中秋烤肉邀約劉男，劉男與4名友人到場，雙方爆衝突，洪男對空鳴槍，劉男友人見狀逃離現場。

劉子賢當時被洪政軍等人押走綑綁手腳，以衣服蒙住雙眼、膠帶封貼嘴巴，接著拿武士刀將劉男雙掌自手腕處剁下，之後載劉男赴安南醫院，劉男走進急診室後，因失血過多休克，及時搶救撿回一命，遭剁下的斷掌，被丟棄在國聖橋下。

劉子賢去年出獄後，放話要找「紅龜」報仇，並透過網路放話，「永康狂人囝仔昌在大灣永康等學甲88槍通緝犯紅龜」，強調「命一人一條，生死老天安排」，引發各界關注。

駕照 通緝 槍擊

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