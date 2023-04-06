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外交官墜樓有錄音？外交部證實：將交政風單位處理

記者陳熙文／台北6日電
台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓輕生，傳有留下錄音檔表達心境，外交部拉美司副司長馬博元證實有此錄音檔。（本報資料照片）
台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓輕生，傳有留下錄音檔表達心境，外交部拉美司副司長馬博元證實有此錄音檔。（本報資料照片）

台灣駐巴西聖保羅辦事處日前驚傳組長王之化墜樓輕生，遺孀俞惠敏在日前撰寫公開信稱其墜樓原因不單純，疑似牽扯到高額官邸修繕費用，以及職場霸凌，並稱曾傳王生前錄製的錄音檔給外交部拉美司。對此，拉美司副司長馬博元今證實有此錄音檔，但內容並沒有指控辦事處的事情，全案已交政風單位處理。

台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所輕生，從16樓墜樓身亡。外交部表示，駐處接獲通知的第一時間已經前往處理，隨後通知外交部，並由外交部協助在台家屬前往處理後事，之後也會提供各種協助，希望外界尊重家屬的隱私

然而，日前傳出王組長遺孀有撰寫公開信給吳釗燮，指王之化的死不單純，要為死去的丈夫伸冤。遺孀俞惠敏在信中表示，王之化曾在生前表示，因不願草率核銷鉅額的官邸修繕費近40萬美元，遭到聖保羅辦事處馮姓處長挾怨報復。

另外，俞惠敏也在信中指控馮處長職場霸凌，也曾被馮處長指控貪汙，並稱丈夫曾在3月6日錄音以明心志，並傳給辦事處以外的同事及友人，她也在事發當下將錄音檔傳給拉美司一名黃科長，希望外交部能主持公道。

對此，馬博元今出席立法院外交及國防委員會證實有此錄音檔，並表示，外交部充分掌握內容，並有逐字稿。馬博元表示，錄音內容基本上顯示王之化在某些個人關卡無法跨過，並強調沒有拿公家一毛錢。

他表示，他個人聽過逐字稿，外交部也有逐字，目前這些細節正在政風調查的階段，會交給政風的單位處理，待調查完畢後，會適時對外公布。

至於到底辦事處是否曾指控王之化貪汙，馬博元否認此事，強調絕對沒有當場指控他貪汙一事。

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