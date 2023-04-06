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黑白集／吃豬代替蛋？肉價讓王美花「蛋白質理論」破功

黑白集

立委上周問王美花，要不要請台糖養雞，以協助紓解蛋荒？王美花答道：台糖專業是養豬，豬肉也有很多蛋白質。言下之意，民眾買不到蛋，不妨多吃豬肉，一樣能攝取蛋白質。此話乍聽有理，但對照近日豬價創下歷史新高的事實，她的「蛋白質理論」一推即倒。

缺蛋、肉貴原不能怪王美花，那是農委會的職責。且看，陳吉仲為一個供蛋問題搞出18套劇本：忽而推給禽流感，忽而怪給進口飼料，忽而怪大盤囤積，忽而進口高貴澳洲蛋，忽而進口便宜東南亞蛋。如此，迄今已專案核准進口十個國家近億顆蛋，而台灣蛋價依然居高不下，許多民眾依舊買不到。你說，老百姓會不會吐血？

癥結就在，陳吉仲不從源頭解決市場供需，卻每天想盡花招作秀粉飾，價格與補貼搞爛市場機制，問題當然越演越烈。而王美花以「蛋白質理論」呼喚大家改吃豬肉，更是神來一筆；但她如果注意到豬肉「貴森森」，已經直逼牛肉，她的說法豈不是火上添油？

正當蔡英文總統在美國表演過境秀，台灣民眾也正為蛋雞豬等物資漲價又缺貨而奮鬥。與此同時，蔡政府官員所表現的無能和離譜，則讓人無言。陳吉仲的保證，少說也跳票了十次以上，他仍有臉在那裡表演。而王美花的豬蛋白質理論破功後，她是否要大幅進口美豬美牛來補充？

蛋白質 東南亞 澳洲

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