台血庫也「啃老」…年輕人不再挽袖 7年後恐鬧血荒

台灣民眾捐血率雖創下新高，但年輕人捐血人數卻逐年下降，血液基金會發出警訊，若未能提升年輕人捐血率，預估2030年血液供給恐不敷使用。（記者林俊良／攝影）

近十年，台灣捐血率逐年提升，去年創下史上新高，達8.08%，但台灣血液基金會卻提出「警訊」，24歲以下年輕人首次捐血率及人數不斷下降，捐血率增加全靠「資深」捐血人挽袖，年輕人不願捐血，又面臨高齡化社會，醫療用血量逐年上升，若年輕人捐血率不提升，再過七年，台灣血液供給恐不敷使用，將成嚴重國安問題。

根據血液基金會統計，24歲以下年輕人首次捐血率自2013年的14.69%，到去年降至11.15%，捐血人數從10萬4090人降至6萬1408人，雙雙創下新低，首次捐血後，願意再捐血比率僅剩五成。

血液基金會公關處長黎蕾說，數據顯示，年輕人挽袖捐血的意願大幅下降，當年輕人愈來愈不想捐血，缺血問題將無法補足。

從去年捐血人年齡分析，主要捐血人年齡介於31至65歲；依捐血次數分析，以65歲以上捐血人的2.85次最高。

黎蕾說，台灣捐血率創新高，主要是靠長者捐出熱血，他們對捐血充滿熱誠，有時出門就是為了捐血，養成定期捐血習慣，不捐反而渾身不自在。

年輕人不願捐血，與曾因貧血被退貨、怕暈針、贈品誘因不足等影響。曾因「貧血」被退貨的邱姓女子說，被退貨過一次，就自認不是捐血的料，後續就不再有過捐血念頭。曾姓大學生說，捐血誘因不足，即使見捐血車開到校園也不會因此捐血。

黎蕾表示，避免醫療用血不中斷，得確保血液能長期穩定供應，捐血送免費牛排券、送蛋，僅能短暫吸引人潮，無法讓捐血量穩定供應，長期仍須讓年輕人的捐血率提升。